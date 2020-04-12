Актриса показала, как проводит карантин наедине с мужем

Известная украинская актриса и певица Вера Кекелия, звезда "Квартала 95", опубликовала романтический коллаж из черно-белых фото с мужем

Красотка сейчас находятся на карантине вместе со своим самым любимым человеком – супругом. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страницу Кекелии.

«Утренняя семейная фотосессия не выходя из дома», – подписала кадры с мужем Вера Кекелия, благодаря фотографа.

Также она передала «эстафету» другой актрисе Женского квартала Марте Адамчук.

Для фотосессии Кекелия выбрала белую футболку, а также черный пиджак мужского кроя. Второй она надела на голое тело, открыв для фото контуры своей оголенной груди без лифчика.

В комментариях пользователи сети отметили, что фотоссесия вышла очень эмоциональной, и они в восторге от передаваемых чувств. Некоторые отметили, что на фото Вера очень похожа на американскую актрису из «Титаника» и «Отпуск по обмену» Кейт Уинслет.

«Какие вы клевые», «Удивительные фото, эмоции, люди!», «Какая волшебная фотосессия👏», «Котики», «Очень круто и креативно!», «Вера похожа на Кейт Уинслет!», «На Кейт Увинслет здесь похожи», «удивительно привлекательно», «непревзойденные фото», – пишут под снимками Веры ее поклонники.

Кекелия отметила, что им тоже понравилась их инициатива.

«Честно признаюсь, нам самим не скромно так нравится», – ответила она на один из комментариев фолловеров.

Напомним, беда случилась с брюнеткой из «Квартал 95», артистка поразила признанием

Также Politeka писала, что горячая брюнетка из "Квартал 95" очаровала большим вырезом

А еще Politeka сообщала, что звезда «Квартала 95» в одном белье устроила жаркие танцы на камеру