34-летняя российская певица Татьяна Котова, бывшая участница группы "ВИА Гра", стала "жертвой нападения" нескольких пушистых зверушек

Как передает Politeka.net, звезда опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежее видео, на котором предстала в домашней обстановке с кучей кроликов (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз). По всей видимости, Котова принимала участие в качестве модели в фотосессии с милыми животными, и решила подразнить публику видеонарезкой самых мимимишных моментов съемки.

Так, Татьяна предстала в короткой пижаме своего бренда. Порой звезда принимала такие жаркие позы, что, наверное, многие позавидовали кроликам. Певица брала пушистиков на руки, подносила к лицу и пыталась поцеловать. Кроме того, она разлеглась на диване и животные благополучно по ней бегали и прыгали.

"Разве может быть, что-то прекраснее пушистого комочка с бьющимся сердцем, который дарит свою любовь и ласку просто так по-настоящему! А есть такое животное, которое хотели бы себе, но нельзя или нет возможности или жалко? Знаю многие мечтают об экзотических тигрятах, держат дома рысь или сову 😱 Что думаете?", - напислаа Котова в соцсети.

Поклонники моментально отреагировали на пост артистки, поставив более 2 000 "лайков" за несколько часов.

"Милота одна)) Повезло им ;)"

"Мимими😍"

"Моя мечта😍все хотят собачек , а я кроликов 🍰"

Ранее мы сообщали, Котова покорила тысячи сердец томным танцем в облегающем синем платье. Под известный хит "It's a man's world" Джеймса Брауна, который так и располагает к чувственному танцу, Татьяна виляла бедрами, выставляла грудь наперед и плавно приседала, выпячивая аппетитную пятую точку. При этом артистка призывно манила пальчиком и подмигивала.

Напомним, горячая звезда "ВИА Гры" в одной пижаме показала свою лохматую подружку

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