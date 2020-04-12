Продюсер Верки Сердючки Юрий Никитин показал «архивное» ее фото с Юрием Гагариным

Так, Никитин поздравил фолловеров в сети с помощью забавного фотошопа, пишет Politeka.net.

На опубликованном кадре можно узнать Юрия Гагарина, идущего под руку с маленькой Веркой Сердючкой, а рядом идет якобы мама Верки Сердючки. Таким образом, продюсер решил поздравить поклонников своего творчества с Днем Космонавтики.

«С Праздником! Желаю всем нам стать космонавтами своего дела», – написал Юрий Никитин.

В комментариях все оценили фотошоп Никитина с помощью смеющихся до слез смайликов.

Также мы писали, что Андрею Данилко, более известному под псевдонимом Верка Сердючка, стало плохо во время съемок.

Стало известно, что во время съемочного процесса артист начал чувствовать недомогание. По словам очевидцев, он выглядел бледным, разговаривал с трудом и сильно потел. Выяснилось, что у Данилко возникли проблемы с сердцем. После того, как он отработал свою часть в съемках, ему пришлось удалиться в гриммерку, где ему оказали помощь.

У Данилко был приступ межреберной невралгии. Это произошло утром перед съемками. Уренев рассказал, что артисту сделали новокаиновую блокаду, чтобы он мог работать.

Также мы сообщали, что что Андрей Данилко не хочет выступать в Европе. Он заявил, что Верка Сердючка хочет, а Данилко нет.

«Я в этом костюме уже как танк. И я не бесплатно же сюда хожу, только из большой любви к вам», - отметил он после выступления на Нацотборе Евровидения.

Напомним, что Сердючка с мамой оторвалась на полную катушку, появились фото: «Как всегда с бутылкой».

Как сообщала Politeka, Данилко резко высказался об украинском патриотизме: "Грабят страну в вышиванке".

Также Politeka писала, что Андрей Данилко проболтался о романе с мамой Сердючки: интимные фото пары.