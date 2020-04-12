Ксения Собчак и ее муж Константин Богомолов раскрыли неожиданные подробности супружеской жизни

Скандальная российская ведущая и ее супруг завели новую привычку на карантине: время от времени они устраивают прямые эфиры в Инстаграм, на которых делятся подробностями своей жизни. В последний раз к ним присоединились подруга Собчак певица Глюкоза и ее муж. Парочки решили выяснить, кто из них знает свои вторые половинки лучше, и невольно раскрыли зрителям неожиданные детали своих взаимоотношений.

Так, Богомолов признался, что с утра Собчак буквально ненавидит весь мир, поэтому ему приходится выбираться из спальни на цыпочках, ведь если он разбудит ведущую, ему несдобровать.

В свою очередь, Собчак заявила, что ее бесит прозвище, которое придумал для нее муж.

«Мася! Это какой-то “Дом-2”!», - возмутилась ведущая.

В конце концов именно Собчак и Богомолов выиграли в дружеских «соревнованиях». По мнению ведущей, в этом им помогло то, что до начала карантина они жили в гостевом браке.

«Чем меньше вместе живешь, тем лучше друг друга знаешь. Это результат гостевого брака», - уверенно заявила Собчак.

Напомним, бесстыжая Собчак пошалила перед камерой, выпятив пятую точку: "Богомолов взялся за бутылку".

Как сообщала Politeka, пьяная Собчак с Богомоловым опозорилась на камеру, мать не выдержала: «Что за бутылка?».

Также Politeka писала, что Богомолов решил сбежать от Собчак и больно поплатился, видео расправы: «Ты куда полез?».