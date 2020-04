View this post on Instagram

поэтому будем осваивать виртуальное общение парами. Поговорим с @chistrus и @glukozamusic НЕ о карантине. В 20.00 встречаемся в прямом эфире! Не пропустите;) В прошлый раз связь была так себе но все равно было весело. #дваждылучше