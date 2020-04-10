Пьяная Ксения Собчак рассказала мужу Константину Богомолову о подарках от другого мужчины

Скандальная российская телеведущая и ее муж заскучали на карантине и решили записать видео о том, как проводят время за бокальчиком чего-то покрепче. Как сообщает Politeka.net, соответствующими кадрами Собчак поделилась на своей странице в Инстаграм.

На видео Собчак и Богомолов сидят за столом с бутылкой алкоголя и уже изрядно опустошенными бокалами. Они начинают обсуждать книги, когда ведущая уже подвыпившим голосом признается, что ей их дарит другой мужчина.

«Вы никогда не догадаетесь, кто мне их дарит», - обращается к зрителям Собчак.

«А кто тебе их дарит?», - тут же интересуется Богомолов.

«А мужчина! Такой, знаешь, визионер», - хвастается ведущая.

«Зыгарь? А почему тебе Зыгарь дарит «Сталина»?», - тут же догадывается Богомолов.

После этого супруги какое-то время пререкаются о том, что Собчак плохая актриса и не может нормально сыграть пьяную женщину. А позже к ним «присоединилась» мать ведущей Людмила Нарусова, с которой Собчак с мужем созвонились по видеосвязи.

«Что это за бутылка стоит?», - тут же поинтересовалась женщина.

Она также назвала свою дочь и ее мужа «тупыми» за то, что до этого они не смогли с ней нормально связаться. Кроме того, Нарусова раскритиковала Собчак за то, что та преувеличивала сообщения о ее болезни, из-за чего в СМИ появились слухи, что у нее диагностировали «уханьский» вирус.

Напомним, Богомолов решил сбежать от Собчак и больно поплатился, видео расправы.

Как сообщала Politeka, Собчак напугала внешним видом на ночь глядя, Богомолову не позавидуешь.

Также Politeka писала, что мама Собчак грандиозно унизила Богомолова: "Вы пьяные!".