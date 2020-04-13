Наследница Елены Кравец продолжает поддерживать связь с поклонниками

Об этом пишет Politeka.net.

На этот раз Мария Кравец решила поделиться с подписчиками новыми яркими снимками, которые она сделала в условиях карантина.

"Как ваш карантин?", - подписала она фото, на которых ее можно увидеть без макияжа в домашнем образе.

Пользователи мгновенно отреагировали на публикацию и продолжили диалог с дочкой звезды из "Квартала 95".

"В работе. А твой?", "Машулик, Вау!", "Красивая Маша", "Очень красива. Вот бы мне быть такой", "Красотка,как и мамочка", "Красавица какая", "Какая же красивая", "Как обычно, все тихо, спокойно, и людей на улицах города мало, тишь да гладь", "Моя жизнь сплошной карантин", "Ты невероятная красотка", "Карантин проходит прекрасно, как у тебя?", - написали они под публикацией.

Но самое интересное продолжилось в комментариях. Мария Кравец "пролила свет" на ситуацию с родной мамой и объяснила, почему живет отдельно.

"С тобой стало еще резоннее. А почему тебя отселила мама?", - задалась вопросом фанатка. Но Мария неожиданно ответила: "Это я ее отселила".

Ранее мы рассказывали о том, что 17-летняя дочь Елены Кравец живет отдельно. По словам звезды "Квартала 95", такое решение далось нелегко, но все же она отважилась на такой шаг и отпустила дочь жить самостоятельно.

"Я крутая мама. Это было вынужденное решение. Наша большая семья была немного отягощена жилищным вопросом, и у меня закралась мысль, чтобы Маша жила отдельно. Мы начали искать возможности и эта возможность удивительным образом сама собой образовалась. Родители одной из подруг Маши позвонили мне и сказали: "Лена, мы знаем, что есть такая проблема, что вы хотите решить этот вопрос, а у нас есть решение. Давайте ваша дочь будет жить с нашей", - признавалась ранее Кравец.

Актриса студии "Квартал 95" также добавила, что сильно переживала за переезд родной дочери, но она уверена, что такой поступок поможет подростку быстрее повзрослеть.

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