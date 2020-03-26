Звезда «Квартала 95» Елена Кравец удивила неожиданным признанием о том, что думает о президентстве Владимира Зеленского

Как передает Politeka, об этом она рассказала в эфире программы «Жизнь известных людей».

«Я понимаю. Точнее, как, я не понимаю и не могу осознать весь тот объем забот, задач, вызовов с которыми он сталкивается ежедневно, поэтому стараюсь его не трогать. Я не понимаю, как это. Мне кажется, это можно сойти с ума», - отметила она.

При этом Кравец рассказала, что на самом деле думает о жене Зеленского Елене и почему она ей «завидует».

«Она очень достойно, по-женски и в то же время невероятно сильно как-то транслирует себя и вообще. Ну, мне нравится, она не противоречит себе, она ничего из себя не воображает, она такая и есть. То есть, вдруг откуда-то в ней появился этот ресурс, потенциал, ну, потому что, условно, нет выхода. Я ей говорила, что я бы не смогла. Она говорит: "Да перестань, ты тоже, я на тебя смотрю, ты вот это вот, вот это вот, как ты это берешь, улыбаешься". Я говорю: "Это все другое. Ты понимаешь, я на сцене Украины, а ты на мировой арене - это вообще другие масштабы», - подчеркнула она.

При этом амбиций стать первой леди, по словам Кравец, у нее нет.

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