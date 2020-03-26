Популярная актриса Елена Кравец, звезда "Квартала 95", сейчас могла бы быть матерью пятерых детей

Кравец потеряла двоих детей после рождения первой дочери. У нее были два выкидыша на одном и том же сроке беременности. Об этом Елена рассказала в интервью "Жизнь известных людей", передает Politeka. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте страничку до конца).

"У меня два раза случилась замершая беременность, при том на одном и том же сроке - на восьми неделях, - призналась актриса. - Когда-то об этом было тяжело говорить, а сейчас, как мой муж сказал: "Ну смотри, они же вернулись к тебе, эти двое",. сказала Кравец.

Актриса добавила, что беременность у нее прервалась из-за сложного рабочего графика: "Была гонка и на этой скорости детей не вынашивают".

Кравец из-за этого ходила к психоаналитику, чтобы смириться с пережитым. В 2016 она родила прекрасных двойняшек.

Елена призналась, что сначала не поверила, что вынашивает двоих детей. Актриса думала, что врач просто что-то напутал.

Ранее мы сообщали, что Евгений Кошевой, Елена Кравец и другие звезды "Квартала" показали свои тесты ДНК.

"Кварталовцы" во время карантина не знали, чем себя занять, а поэтому установили популярное приложение, которое может определить по фото национальность. Вышло, что Кошевой на 74% армянин, а Кравец на 48% имеет финские корни. Валерий Жидков на 40% оказался израильтянином.

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