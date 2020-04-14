Телеведущая Регина Тодоренко почти шесть лет не общалась с Натальей Могилевской после ухода из группы Real O

Об этом звезда призналась в эфире программы "Жизнь известных людей", передает ТСН.

По словам телеведущей, ссора между ними произошла в момент, когда она объявила о своем желании покинуть коллектив.

"Я думала, что дело дойдет до суда. И в какой-то момент я просто сказала - не могу. И по состоянию здоровья ушла. Я полтора месяца находилась в санатории. И мне пришлось предоставлять справку, что вот все мои снимки. Вот выписки от врачей. Чтобы поверили, что таковым является", - вспоминает Тодоренко.

Она также рассказала, что ушла из группы Real O 31 декабря 2013 года и с тех пор нормально не общалась с Натальей Могилевской.

"Она со мной не общалась лет шесть! И я не пыталась. Я очень боялась сначала пересекаться на каких-то мероприятиях. Как только я видела, меня просто трясло. Я не представляю, что она пережила в тот момент. И мне очень хочется извиниться!", - призналась телеведущая.

Тодоренко также добавила, что "долгожданная" встреча с Могилевской состоялась на проекте "Танці з зірками", когда певица, увидев Регину, не смогла скрыть свою радость.

"Для меня это очень важный момент в жизни. Я считаю, что я закрыла свой гештальт. Эту страницу можно перевернуть смело", - резюмировала она в общении с журналистами.

Ранее мы рассказывали, как муж Регины Тодоренко развлекается на карантине. В частности, она опубликовала видеоролик, на котором видно, как ее муж Влад Топалов занимается физическими упражнениями с маленьким сыном.

Украинская телеведущая также призвала своих фанатов попытаться провести этот карантин с умом.

"Да, друзья, возможно, мне повезло чуть больше, я хожу на работу почти каждый день , но и, согласитесь, это большой риск для моей семьи , потому что никогда не знаешь к чему приведёт тебя прикосновение к дверной ручке в павильоне , где работают 450 человек! Дай нам Бог здоровья!", - резюмировала звезда.

Напомним, Тодоренко в мини-платье сверкнула похудевшей фигурой: "Ух, какая сочная!".

Как сообщала Politeka, Тодоренко с Топаловым озадачили развлечениями в разгар карантина: "Глаза краснющие".

Также Politeka писала, что Тодоренко поразила интимными деталями о собственном сыне: "Чуть не свалилась в обморок от...".