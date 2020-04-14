Популярная группа ВИА Гра была основана в 2000 году и долгое время была одним из самых успешных женских коллективов на просторах СНГ

С 2002 года коллектив всегда состоял из трех солисток, которых старались подбирать по цвету волос – блондинка, брюнетка и рыжая. Рoliteka.net решила вспомнить самых жарких блондинок, которые пели в коллективе.

Первой блондинкой ВИА Гры была Алена Винницкая, которая вместе с Надеждой Мейхер прославила этот коллектив. Винницкая пела в коллективе 3 года, после чего выбрала для себя более сдержанный образ.

Вера Брежнева до сегодняшнего дня остается самой яркой блондинкой из всех составов ВИА Гры. Состав с ней даже называли «золотым». Брежнева не только построила успешную карьеру благодаря коллективу, но и вышла замуж за продюсера группы Константина Меладзе.

После того, как Брежнева ушла строить сольную карьеру, ее место в коллективе заняла обладательница титула «Мисс Россия 2006» Татьяна Котова. Девушка пела в коллективе целых два года, будоража фантазию поклонников своей красотой.

Ева Бушмина попала в коллектив прямо с проекта «Фабрика звезд». Сегодня артистка выбрала для себя совсем другое амплуа, но ее соблазнительный образ остался с ней.

Последняя блондинка, которая поет в коллективе и сейчас, является Эрика Герцег. Девушка поражает схожестью с Верой Брежневой, в связи с чем ей даже приписывали роман с Меладзе.

Напомним, что распутная экс-ВИА Гра поиграла своими «персиками» в тесном белье: «Кайфово».

Как сообщала Politeka, смазливая "любовница" Меладзе избавилась от одежды ради пикантного кадра: "Какая малышка!".

Также Politeka писала, что Вера Брежнева раскрыла секрет вечной молодости, оценили не все: "Очень у вас много...".