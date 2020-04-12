Віра здивувала розповіддю по догляду за собою

Знаменита українська співачка Віра Брежнєва розповіла у прямому ефірі про свої секрети по догляду за волоссям

В цей раз співачка показала на своїй спеціальній другій сторінці в соціальній мережі Instagram, як правильно доглядати за волоссям і навіть провела спеціальний годинний ефір разом з фахівцем, пише Рoliteka.net.

Як відомо Віра славиться своїми вишуканими волоссям, за якими доглядає завдяки спеціальним бальзамам, масок і шампунів. Саме тому багато шанувальники вирішили дізнатися секрети правильного догляду за ними. Спеціально для фанатів Віра і провела консультацію з фахівцем, розповідаючи про те, як стежити за волоссям і не зіпсувати їх при фарбуванні або укладання.

Ось що відповіли шанувальники під новим ефіром зірки:

«Охрененний ефір. Дякую 😘», «Дякую за те що ви робите😍», «Волосся на голові 😁🤪Спасибі за поправочку!!!!))))», «Спасибі! Дуже цікаво і пізнавально!», «Спасибі, Вірочка, дуже корисний ефір!👍🏻👍🏻👍🏻», «Спасибі величезне! Всі ефіри дуже цікаві та пізнавальні! ❤️», «Шикарний ефір!!!!!!🧚‍♀️», «Спасибі велике за ефіри! Ви нічого не рекламуєте це приємно!!! Просто цінна інформація!! Рідко щось читаю і дивлюся ваш профіль з задоволенням👏», «Дуже цікаві у вас ефіри, але ви тихо говорите».

Раніше, Віра Брежнєва здивувала шанувальників відвертими знімками. На деяких з них вони постала без нижньої білизни, з накинутою на плечі джинсового курткою. Зірка безцеремонно блиснула плічками, зухвало дивлячись прямо в об'єктив.

На іншому фото Брежнєва позувала, розкинувшись у спокусливій позі в короткому топі і широких штанях з легкої тканини. Співачка похвалилася плоским животиком і пограла на камеру всім своїм жіночим шармом.

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