29-річна українська співачка Міша Романова, колишня учасниця групи "ВІА Гра", розбурхала мережу відвертими фото

Зірка поділилася з шанувальниками колажем своїх фото, опублікувавши їх на своїй сторінці в Інтстаграм, передає Politeka.net. Для фото Романова вибрала тісний топ в білизняному стилі, в який ледве вмістила свої пишні груди. Блондинка кривлялась на камеру, зображуючи різні емоції. У кадр потрапив також спокусливий животик співачки.

«Піймала себе на думці, що починаю піддаватися загальній паніці. Тому вирішила зробити перерву в споживанні інформації. Особливо — новин. Особливо про вірус. Хочеться більше позитивних емоцій», - написала Романова.

За день пост зірки зібрав понад 14 тисяч лайків. В коментарях шанувальники погоджуються з Мішею, а також роблять їй компліменти.

«Красуня», «Господи, яка ти красива», «Гарна дєтка», «Клас», «ти будь акуратніше», «Вже напевно другий тиждень не читаю новини про вірус, і так кааайфово», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Міша Романова більше року приховувала від публіки свого сина Мартіна, але нещодавно вона все ж наважилася і показала малюка. Правда, шанувальників здивував образ, в якому Романова сфотографувалася з дитиною. На ній був надітий бежевий плащ, який Романова розстебнула і як би в попихах підвязала поясом - так що погляду фанатів відкрився вид на її глибоке декольте.

Нагадаємо, що экс-ВІА Гра вперше показала маленького сина, якого приховувала більше року: "Схожий на...".

Як повідомляла Politeka, Міша Романова без нижньої білизни побешкетувала в ліжку, виваливши напоказ свою гордість: «Шикарна».

Також Politeka писала, що розпусна Міша Романова без нижньої білизни показала, що у неї під светром: "Як можна бути такою...".