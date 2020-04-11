Солістка «ВІА Гри» Еріка Герцег, якій приписували роман із продюсером Костянтином Меладзе, взяла участь в «подушковому челенджі

31-річна артистка з'явилася перед шанувальниками в дуже гламурному вигляді, передає Politeka.net. На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала знімок, на якому позує, одягнена в подушку із зеленою шовковою наволочкою і підхоплену ременем від Gucci.

Волосся Еріки зібране на потилиці, одна рука на боці, друга – біля обличчя. При цьому артистка зображає чи то збентеження, чи то задуму.

Шанувальники оцінили креативний підхід красуні до челенджу.

«З усіх, кого бачила, ваш найгарніший варіант цього challeng», «Навіть страшно подумати про вид ззаду», «Цікаво, як це плаття виглядає ззаду 🙃», «Еріка, чекаємо прямий ефір ❤️❤️❤️», «Ой, яка маленька😍😍😍🔝», «Яка талія😻 ти божественна❤️», «Кічі, тобі дуже йде цей колір, тобі терміново потрібно плаття такого кольору. Просто терміново! 😍🔥», «Бажана дівчина!❤️❤️ обожнюю!❤️❤️», – пишуть у коментарях.

Раніше ми розповідали, що нещодавно Еріка показала, як виглядає без макіяжу. В соцмережі вона поділилася знімком, де на її обличчі немає ні краплі косметики.

Можливо, ракурс виявився невдалим чи артистка прихворіла, але її обличчя виглядало нездорово блідим, під очима виднілися сині круги. Шанувальники не змогли відреагувати на фото, оскільки в сторіс немає такої можливості.

Нагадаємо, що безсоромна блондинка з "ВІА Гри" посвітила формами в обтягуючому топі: Меладзе не встоїть.

Як повідомляла Politeka, Еріка Герцег роздяглася і посвітила своїми діамантами: "найкраща".

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