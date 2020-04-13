Дочь больной раком Анастасии Заворотнюк наконец "пролила свет" относительно своей "беременности"

Об этом пишет Politeka.net.

Как известно, в последнее время в СМИ мусируются слухи о том, что Анна Заворотнюк якобы беременна.

Поводом для появления таких слухов стало заявление Анны Заворотнюк о том, что она хочет стать мамой.

Помимо этого, дочь больной раком актрисы постоянно публикует в своем Instagram фото, на котором она руками пытается прикрыть свой живот.

Под одним из последних снимков разгорелась дискуссия относительно "беременности" наследницы Анастасии Заворотнюк.

«В молодости я требовал от людей больше, чем они могли дать: постоянства в дружбе, верности в чувствах. Теперь я научился требовать от них меньше, чем они могут дать: быть рядом и молчать. И на их чувства, на их дружбу, на их благородные поступки я всегда смотрю как на настоящее чудо — как на дар Божий», - написала Анна под публикацией в Instagram.

"Анечка, в СМИ говорят, что ты беременна. Это правда?", - задалась вопросом она из поклонниц.

На что Анна Заворотнюк ответила следующее: "Нет, не правда, как и все, что говорят в СМИ".

На днях также мы рассказывали, что Петра Чернышева уличили в измене. Как рассказала российский экстрасенс Саона, у фигуриста может быть роман на стороне, но фанатам Анастасии Заворотнюк не стоит его осуждать.

"Это просто интим, и делает он это очень аккуратно, не привлекая внимания. Петр старается как можно меньше предоставлять хлопот родным и близким. Можно даже сказать, что он делает все красиво, как бы странно бы это ни звучало...", - заявляла она, анализируя будущее "моей прекрасной няни".

Напомним, что у дочери больной раком Заворотнюк лопнуло терпение, эмоциональный пост: "Скоро все кончится".

Как сообщала Politeka, Анастасия Заворотнюк умерла: дочь актрисы прервала молчание и ответила на главный вопрос.

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