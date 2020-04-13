Знаменита украинская певица Вера Брежнева рассказала о том, как проходит ее личная жизнь с Константином Меладзе

В этот раз певица решила ответить на пикантные во просы в специальном YouTube-шоу "Люкс ФМ" и даже рассказала, как проводит свои будни с супругом на карантине. Вера, как известно, уже несколько недель вместе с Константином находится на изоляции, пишет Рoliteka.net.

В интервью певица наконец-то рассказала, чем целыми днями занимается с Меладзе, с которым звезде особо любопытные пользователи сети уже напророчили развод из-за якобы новом и более молодой, чем Вера, любовницы (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца). Таким образом звезда намекнула, что в их отношениях все замечательно и никакие любовницы между ними не стоят.

Артистка рассказала, что у нее с супругом нет конфликтов, они не ссорятся, а даже наоборот, он очень доволен, что жена теперь все время рядом. Также рядом со звездой находится и младшая дочь Сара, тогда как Соня находится в Америке - не успела прилететь, поскольку в ее университете объявили карантин позже.

При этом Вера в шутку рассказала, что благодаря их взрывным характерам – он грузин, а она украинка, у них нет ссор «у них страсть». В будние дни на карантине пара занимается своими делами - Константин работает в своей домашней студии, дочь учится, а сама она убирает, тренируется и общается со своими поклонниками.

До этого на домашнем небольшом ролике артистка появилась без макияжа, сидя за столом и смотря на аппетитные блюда рядом с ней. В подписи Вера рассказала, что она не претендует на статус идеальной женщины, поскольку нет предела совершенству и ей всегда есть куда стремиться.

«Прежде, чем перейти к следующим здоровым привычкам расскажу вам ещё о себе. Я не робот.🤖 Конечно,я правильно питаюсь, но у меня естественно есть свои слабости😉и вообще я люблю поесть!!)

РАЗ в неделю с удовольствием начала позволять себе НА ЗАВТРАК ИЛИ ОБЕД (это важно, что не на ужин😉) - ВСЕ, что мне хочется 🤪И сначала, когда я ещё любила сладенькое, это мог быть кусок сладкого пирога или торта, или кекс, который я люблю и сейчас)) но это и был мой приём пищи. Не между, не вместе, а вместо завтрака/обеда раз неделю я отрывалась)) (замечу это был не целый торт и даже не его половинка 😂- максимум 2 куска). Вот так я и живу сейчас.

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