Певица, актриса и модель Даша Астафьева удивила серией новых фото, сделанных до карантина

Как известно, каждый день Даша старается обновлять свой профиль в Инстаграм и представлять новые и интригующие кадры, чтобы привлечь внимание аудитории к собственной персоне. Любит звезда также удивлять кадрами в разделе Стори, под которыми весьма ироничным и острым образом отвечает на пикантные и даже нелепые вопросы поклонников, пишет Politeka.

Так, в этот раз артистка решила рассказать под серией новых снимков о том, работы каких фотографов она предпочитает, как тренировалась еще до наступления карантина и даже представила несколько кадров из последнего клипа, на котором сверкнула идеальными формами в черном белье.

Не забыла Даша представить стильное фото в образе мрачной диви, отвечая на комплименты, а также показать себя в компании загадочного мужчины, с которым плясала под известную песню.

До этого Даша приняла участие в стильной ретро-фотосессии, которая показала звезду в чувственном образе дивы. Певица примерила свой излюбленный костюм – небольшой боди, сделанный из бус. Также можно заметить, что артистка была в чулках или колготах. Дополнила наряд звезда ярким макияжем, аккуратной укладкой и стильной обувью.

Благодаря пышному декольте звезда также засветила свою грудь, едва удерживаемую над тугим корсетом.

«Выезжаю! 😅», «Бурлеск всегда будет и всегда актуален.... 🔥🔥🔥», «Ти суперская🔥🔥🔥😍», «Прям Дита Фон Тиз😍», «Красуня», «Вот реально, ваше тело-как одно из произведений исскусств🦋простите за пиетет,не знакома с вами лично..», «Дашаааа,ну нельзя быть на свете красивой такой🤤❤️», «Да, одна Даша стоит каждого вздоха! Обнимашкаю!😍», – отмечают пользователи.

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