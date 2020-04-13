Солистка группы «Время и Стекло» Надя Дорофеева недавно провела прямой эфир, показав, как надо тренироваться в домашних условиях

В этот раз на личном Ютуб-аккаунте артистки появилась специальная запись с тренировки артистки в домашних условиях. Надя решила показать поклонникам, как тренируется в условиях карантина без каких-либо спортзалов, пишет Politeka.

Так, на своем канале Надя представила новое видео, на котором показывает тренировку на все группы мышц, которую смогут повторить даже начинающие поклонники (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Причем проводила занятие артистка под контролем своего тренера Нины в онлайн-режиме.

“Из-за того, что мы все сейчас ограничены пределами наших квартир - мы практически не двигаемся, ну если не считать - уборку, готовку, уборку, готовку и снова готовку - спорт очень важен. Не ленитесь, попробуйте позаниматься дома”, рассказала Надя в начале ролика.

Она отметила после, что намерена продолжить и сделать еще записи с более сложными уровнями и упражнениями.

«Это лучшее средство быть в хорошем настроении. Когда вы будете смотреть на себя в зеркало, то такое тело точно поднимет вам настроение. Желаю вам хорошего карантина, не отчаивайтесь», - отметила Надя также, удивив поклонников изменившейся фигурой: ранее фанаты отметили, что певица сильно похудела, поэтому ей следует поправиться хотя бы немного обратно, чтобы "вернуть грудь обратно".

До этого Надя также появилась во время чата с Настей Ивлеевой, которая на карантине устраивает прямые эфиры с различными звездами. Сперва Надя Дорофеева призналась, почему после свадьбы она не взяла фамилию своего супруга.

«Мы расписались, но я не взяла его фамилию. Мы до свадьбы это даже не обсуждали. У Вовы настоящая фамилия Гудок, и если в паспорте он сменит ее на Дантес, то я сразу возьму его фамилию», – откровенно рассказала украинская певица.

Через время Надежда Дорофеева рассказывала, как у них завязывались отношения с Владимиром Дантесом и раскрыла некоторые подробности их личной жизни.

«Когда у нас начались с Вовой отношения, мои продюсеры за меня очень переживали. Мы не афишировали отношения три года», - добавила певица.

Напомним, что игривая Дорофеева посветила упругими прелестями в смелом декольте.

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