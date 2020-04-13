Известная украинская телеведущая Леся Никитюк устроила горячие танцы в собственной постели

Артистка представила на своей странице в социальной сети Инстаграм в разделе Стори, как веселится на мягкой белоснежной постели в милом домашнем виде. Леся записала ролик при помощи модного музыкального приложения "Тик-Ток", пишет Politeka.

Так, в этот раз звезда решила повеселиться необычным образом на мягкой постели под песню "It's Raining Men". Примечательно, что в русском переводе песня носит название "Дождь из мужиков/мужчин". Леся даже специально потанцевала и призывно подвигалась на камеру. Примечательно, что из-за своих "танцев", Никитюк засветила лишнее - майка на тонких лямках едва скрыла зону ее декольте, обнажив при этом все жебольшую часть груди.

Также звезда решила продолжить "постельную" тематику и выставила кадр, на котором появилась в необычном виде - прикрывшись одним лишь белоснежным одеялом и с распущенными волосами. При этом в руках Леся держала мягкого плюшевого мишку, а сама приветливо улыбалась, смотря в объектив. Массивное одеяло при этом держится лишь на тоненьком черном поясе, который звезда прицепила себе высоко на талию.

Похоже, карантинный флешмоб под хештегом #pillowchellenge не обошел и Лесю, хотя она не стала позировать в подушке, использовав другую часть постельного комплекта, в отличие от Лорак и Маши Поляковой, которые присоединились к челленджу.

«Что слышно по поводу Каннского кинофестиваля?😆», - шутливо пишет артистка.

Поклонники тут же ответили на вопрос знаменитости:

«Вау😱😱😱Ви , як завжди неперевершені😍🥰😘😘😘», «Лук с одеялом мне нравится даже больше чем с подушкой😜 Я после карантина чувствую больше не во что не влезу, придётся так ходить 🤪», «Оригинально!🎉 рябит уже от подушек в ленте», «Перевод челленджа на новый уровень? Очень необычно и женственно❤️🙌🏼», «Кто подушки примеряет, кто одеяло 😂😂😂. Что дальше будет😁?», «На красную дорожку срочно эту богиню 🤩».

Напомним, Никитюк без штанов потрясла своим главным достоинством на камеру

Как сообщала Politeka, Никитюк показала, как проводит вечер в пикантном виде

Также Politeka писала, что Никитюк удивила видом, засветившись в ресторане