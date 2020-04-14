Из-за распространения китайского вируса по всему миру, нарушились не только планы простых людей, но и знаменитостей

Некоторые звезды планировали в этом году либо сыграть свадьбу, либо развестись, но в режиме самоизоляции это сделать невозможно.

Певица Кэти Пэрри забеременела от актера Орландо Блума. Ребенок должен появиться на свет через несколько месяцев, написали rusevik.ru.

Свадьба артистов должна была состояться в Японии. На торжество планировалось пригласть 150 гостей, однако, по указанной причине, праздник перенесли на неопределенный срок.

Британская принцесса, герцога Эндрю, Беатрис хотела выйти замуж за возлюбленного Эдоардо Мапелли-Моцци. Однако свадьбу пришлось перенсти, и уже в третий раз. Новая дата пока не назначена.

Фанаты считают, что перенос торжества - это «плохой знак».

Стоит отметить, что торжество должно было состояться в мае, а гости вместо подарков должны были пожертвовать деньги на благотворительность.

Поп-звезда Дженнифер Лопес говорила о свадьбе с бойфрендом Алексом Родригесом еще в прошлом году. Паре пришлось перенсти празднование и новая дата неизвестна.

В планах было провести роскошную церемонию бракосочетания летом 2020 года.

Певица Лолита Милявская хотела развестись с Дмитрием Ивановым в прошлом году. Однако пока развестись супруги не могут. Стоит отметить, что именно супруг захотел расстаться. В ответ Лолита Милявская наняла известного адвоката Сергея Жорина и потребовала в суде признать ее брак фиктивным.

Из-за массовых заболеваний слушания дела откладываются. Сама же артистка уже строит отношения с новым избранником. Им является бизнесмен, имя которого она пока не называет.

Российский рэпер Джиган и его супруга Оксана Самойлова готовятся к разводу. Девушка подала заявление в марте нынешнего года.

Известно, что образ идеальной семьи нарушил сам рэпер. Его поведение, а также постоянные измены довели Самойлову. Теперь мать четверых детей считает, что пусть лучше у чад будет одна мама, нежели такой отец.

Напомним, Лолита внезапно вспомнила о своих корнях и запела на украинском: "Ого, невероятно!"

Как сообщала Politeka, скандальная Лолита накинулась на россиян из-за эпидемии, слов не подбирала: «Больные люди».

Также Politeka писала, как Лолита, Тарзан и другие звезды сходят с ума на карантине: бильярд, "клубничка" и дьявольские обряды.