Лолита всегда говорит, что она думает

Российская певица украинского происхождения Лолита Милявская заявила, что придерживается карантина и заботиться о своем здоровье

Об этом она рассказала в интервью российским СМИ после того, как стала гостьей шоу «Музыка на дом. Концерты с доставкой». Лолита поучаствовала в проекте, который создали для людей, придерживающихся карантина во время пандемии коронавируса. В шоу участвуют различные звезды, которые поют для своих поклонников в прямом эфире.

Певица рассказала журналистам, что придерживается карантина, а исключение сделала только ради часового шоу. По ее словам, она со своим коллективом ушла на карантин даже раньше, чем он был официально объявлен.

«А те, кто не соблюдает, больные, как мне кажется, люди. И к ним требуются суровые меры, штрафы, как во многих странах», - подчеркнула артистка.

Лолита рассказала, что на карантине занимается уборкой, избавляется от хлама, выбрасывает просроченную косметику. Она подчеркнула, что давно на это не хватало времени, а теперь появилось. Кроме этого, певица решила больше читать. Она даже читает для своих поклонников в прямом эфире.

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