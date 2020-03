View this post on Instagram

Вот так выглядит звук во время радиоэфира☝️Все, включая музыкантов и вокалистов, в наушниках. Они слышат только друг друга☝️А слушатель в эфире уже получает сумму сыгранного, благодаря звуковому пульту. Так и в студии во время записи. Со стороны, это просто одиночные странные звуки 🤓✌️Теперь Вы чуть больше знаете о закулисье)! 😘❤️