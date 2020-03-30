56-летняя певица Лолита Милявская удивила поклонников, отбросив предрассудки и запев на украинском языке

Как передает Politeka.net, артистка поделилась свежим видео в своем микроблоге в Инстаграм, в котором показала "закулисье" радиоэфира (чтобы посмотреть, проскролльте вниз). Лолита предстала в облегающих спортивных штанах с белыми полосами и широкой футболке с оригинальным принтом "Не gulяй, сиди дома". Горячая брюнетка нанесла традиционный яркий макияж с красной помадой, и выглядит, по мнению фолловеров, лет на 20 моложе.

Неожиданностью стало, когда Лолита запела на языке своей родины. Ведь Милявская родилась в украинском городе Мукачево Закарпатской области. В 1987 году певица познакомилась в Одессе со своим будущим коллегой и мужем Александром Цекало и уехала с ним в Москву.

"Вот так выглядит звук во время радиоэфира☝️Все, включая музыкантов и вокалистов, в наушниках. Они слышат только друг друга☝️А слушатель в эфире уже получает сумму сыгранного, благодаря звуковому пульту. Так и в студии во время записи. Со стороны, это просто одиночные странные звуки 🤓✌️Теперь Вы чуть больше знаете о закулисье)! 😘❤️", - поделилась Милявская в соцсети.

Поклонники щедро отблагодарили певицу за откровенность комплиментами, поставив менее, чем за сутки, больше 220 000 "сердечек".

"Вот лежу в постели, увидела видео 🎥🎥🎥🎥🎥🎥🎥 и ножка то задергалась!!!!! Вы поднимаете нам настроение 🤗"

"Главное - никакой фонограммы! 🌹"

"Красуня! Привіт з м.Києва!!!🌷🌷🌷"

"офигеть😱 никогда бы не подумала🤔🤔🤔"

"Очень красиво на украинском языке звучит"

"Ого😍😍😍 спасибо, что показываете и рассказываете что-то новое)))😻"

"це неймовірно😍😍😍😍як завжди найкраща , дуже приємно чути українською 💞"

Ранее мы сообщали, артистка прокомментировала в интервью ситуацию с карантином из-за коронавируса: «А те, кто не соблюдает, больные, как мне кажется, люди. И к ним требуются суровые меры, штрафы, как во многих странах».

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Как сообщала Politeka, Лолита призналась, как они с Киркоровым употребляли запрещенные вещества: "Целый год...".