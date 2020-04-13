Мать молдавского певца, звездного тренера шоу "Голос країни" Дана Балана, Людмила, сделала сыну сюрприз во время последнего эфира, 12 апреля

Являясь на родине известной артисткой и телеведущей, Людмила Балан решила поддержать сына выступлением на проекте. Женщина исполнила традиционную свадебную песню "Горiла сосна, палала".

Несмотря на то, что многочисленные фанаты Дана и его коллеги, певицы и судьи этого же шоу Тины Кароль, охотно верят в их страстный роман, мать артиста поставила точку, назвав их отношения "коллаборацией" (то есть процессом совместной деятельности в какой-либо сфере двух и более людей или организаций для достижения общих целей), отвечая на вопрос ведущей Кати Осадчей, верит ли она в их связь. Также Людмила отметила, что "у нее (Кароль, - ред.) с сыном одинаковые вкусы".

Таким образом, становится понятно, что никакого романа между этими артистами нет. Мать, понимающая и любящая своего сына, никогда не назвала бы будущую семью "коллаборацией".

Какого же будет разочарование фанатов, когда после окончания шоу закончатся все эти объятия, поцелуи в щечку и прочие приятные моменты, которые Тина и Дан сейчас так щедро показывают на камеру.

Ранее мы сообщали, на фан-странице Кароль появились кадры с последнего эфира "Голоса", на которых Тина предстала в окружении Балана и его матери. Судя по фото, Людмила не только засмущала певицу своим появлением, но еще и, похоже, выступила с ней вместе.

Поклонники, несмотря ни на что, продолжают надеяться, что между Даном и Тиной все еще могут зародиться настоящие чувства.

«Тина копия мама, значит он женится 👍», «Від неї всього можна очікувати», «Я очень жду этого момента.🤣❤️», «Похоже будет свадьба», - пишут в комментариях.