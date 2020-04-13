Певица, актриса и модель Даша Астафьева удивила небольшим роликом, на котором ее буквально подожгли в эфире нового шоу

Как известно, каждый день Даша старается обновлять свой профиль в Инстаграм и представлять новые и интригующие кадры. В этот раз в разделе Стори артистка удивила кадрами из нового шоу, которое сейчас выходит на украинском телеканале, пишет Politeka.

На показанном ролике - небольшом превью грядущего эфира, девушка позировала во время "горящего" массажа. Даше пришлось сбросить белье и укрыться специальной тканью, чтобы ее подожгли. В записи также можно заметить, как удивленная артистка вскрикивает, пытаясь осмотреться.

Также в Стори Даша решила рассказать о том, работы каких фотографов она предпочитает, как тренировалась еще до наступления карантина и даже представила несколько кадров из последнего клипа, на котором сверкнула идеальными формами в черном белье.

Ранее на новом фото артистка появилась в комнате с панорамными и светлыми окнами. На ней: черная джинсовая юбка и серий свитер, подчеркнувший ее формы. Волосы Даши собраны в высокий тугой пучок, а на ее лице легкий макияж. Сама она смотрит в сторону от объектива с серьезным выражением лица.

«Дикость, когда люди говорят: “Боже всё время голая, всё время с голой жопой.” Очень жаль таких людей, потому что для меня обнаженное тело — это искусство. Это самое искреннее состояние женщины. Я не буду говорить банальных фраз о том, что человек приходит в мир голый. Человек во время самых сокровенных событий голый. Люди это всё оскверняют и, в силу каких-то своих внутренних преломлений, относятся к этому по-другому»», – написала Даша под новым постом.

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