Известная певица Тина Кароль своими объятиями с мамой Дана Балана довела артиста до предела

Вечером, в воскресение 13-го апреля, прошел очередной эфир шоу "Голос", который посетила неожиданная гостья - звездная мама артиста Дана Балана и удивила своим обращением к Кароль, с которой молодому певцу уже очень давно приписывают бурный роман, сообщает Politeka.

Так, на фан-странице Кароль появился небольшой ролик с одним из наиболее пикантных моментов эфира - выступлением мамы артиста и танцами растроганной Тины с Даном.

Людмила решила спеть песню на украинском языке, которую обычно поют молодоженам на свадьбах. Поступок женщины не только растрогал и удивил поклонников, но еще и немало поразил самого Дана - певец едва сдерживал эмоции и даже поклонники отметили: у артиста глаза были на мокром месте.

«Это следовало ожидать💜 Потрясающая женщина тетя Люда💜 Мама такого сына как Дан💜», «Мама красива очень, а тиночка тоже.. бери дан балан.. В жены. Будешь счастлив», «», «Это было ожидаемо, ведь столько любви и души было в этом исполнении и в людях, для кого это было предназначено, кто был центром вчерашнего эфира 😻❤️», «У Дана глаза на мокром месте», «Как Тина похожа с мамой Дана😍 наблюдать за этими счастливыми - одно удовольствие 🕊», - написали пользователи.

Ранее сообащлось, что приписываемый роман звездам Дану Балану и Тине Кароль набирает обороты. В этот раз пара покорила поклонников зажигательными танцами под известную мелодию. Артисты мило держались за руки и кружились возле сцены, весело смеясь и удивляя.

Кадры одного из пикантнейших моментов их танца были представлены также на фан-странице Тины Кароль в социальной сети Инстаграм.

«Эх, Дан 😃 теряем парня, поплыл...😍😍😍 Тина все его куда-то ведёт, а он и рад.. солнышки», «ДанТина и ФанТина best friends?🙏❤️😍», «Счастливые 🧩🧩 Ими можно любоваться вечно», «Дан, что ты сделал с Тиной?🙈», «Неееет, самое интересное через 2 недели 😻 команда Тины, приезд мамочки Дана❤️❤️❤️ ой, сердце не выдержит, наверное 😂», «Тина в этот раз ведёт эти танцы баланцы 😁», «Любимые и неповторимые 💛💛💛», – написали пользователи.

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