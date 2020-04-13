Анастасия Волочкова показала, как тренируется во время карантина

Скандальная российская балерина несмотря на карантин продолжает заниматься танцами. Как сообщает Politeka.net, на своей странице в Инстаграм звезда поделилась новым снимком у балетного станка.

На фото Волочкова сидит на полу в белом боди, скрестив ноги перед собой. При этом на снимке можно заметить, что ее ступни выглядят не лучшим образом: судя по всему, звезду усиленно тренировалась. На одной ноге даже можно заметить пластырь. Пуанты Волочкова устало положила рядом с собой.

Сама артистка на фото выглядит изможденной и изрядно уставшей. Ее общий вид не красит и не слишком удачный макияж, из-за которого румяна выглядят, как коричневые пятна на щеках.

«Печалька, конечно, от всего происходящего...», - устало подписала снимок Волочкова.

До этого мы писали, что балерина представила фото, на котором позировала в необычном образе на фоне храма, который посетила в честь праздника. Знаменитость засветилась в огромных размеров шубе с леопардовым принтом и необычными шерстяными сапогами.

Примечательно, что храм звезда посетила в спортивных черных штанах, однако не забыла надеть на голову белый платок:

«Сегодня начало Страстной недели... В это время бывает особенно много искушений... Нужно быть внимательными.. Не обозляться, не допускать в сердце гнев и агрессию. Лучше в это время простить обиды, огорчения и побольше молиться.

Я желаю всем милы и крепости для того, чтобы любые испытания и трудности преодолевать с честью и достоинством. Храни Вас Бог. #анастасияволочкова #волочкова», - пишет Волочкова.

Напомним, Волочкова с мохнатыми ногами поразила внешним видом в храме.

Как сообщала Politeka, Волочкова подчеркнула свои пышные формы красным кружевом.

Также Politeka писала, что Волочкова показала, чем соблазняет любовника в сером боди.