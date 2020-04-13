Певец MELOVIN принял участие в популярном челлендже и показал себя без одежды

Участник Евровидения от Украины Константин Бочаров, известный под сценическим именем MELOVIN, решил на карантине присоединиться к другим звездам, которые в рамках челленджа постят в сети свои фотографии в подушках и одеялах вместо одежды.

Как сообщает Politeka.net, артист опубликовал в своем Инстаграм снимок, на котором он позирует обнаженным, завернувшись в одеяло. Свой карантинный лук MELOVIN решил разнообразить большими солнцезащитными очками и полотенцем на голове.

Артист также решил передать эстафету челленджа «истинным и смелым мужчинам»: Александру Педану, Владимиру Дантесу и Потапу.

Поклонники тут же принялись комментировать смелый образ певца.

«Вау, тигрица», «расцветка просто прекрасна, у вас отличный вкус», «Бесподобная барышня!», «Леди Гага отдыхает!», «Ой какой красивый», «Императрица», «Блин идеально», «К Кате Осадчей собрался на интервью?», «Вот это мышцы самое то, художникам анатомию изучать», «Беременная одесская мадам», - пишут люди.

Ранее MELOVIN поделился в сети важной новостью. Артист опубликовал трогательное видео, на котором он шагает с ребенком на руках под церковный звон. Сначала кажется, что идет как на каторгу, ведь его лицо серьезно, на глазах – черные очки, а также он одет во все черное. Более того, MELOVIN даже шаги делал в такт звон колоколов. После чего артист начинает улыбаться и поворачивает ребенка к себе лицом. Эпатажный во всем певец не смог и здесь не удивить публику.

«Сегодня 22 февраля 2020 год! День осознания и счастья! Я стал крестным папой! Мой маленький принц! Леонид Ильич! Расти здоровым и не бойся мечтать! Я буду всегда рядышком!», – написал он трогательный пост в сети на своей странице.

Напомним, любимчик Андрея Данилко показал, как выглядел задолго до популярности.

Как сообщала Politeka, раздетый любимчик Данилко похвастался телом на белых простынях.

Также Politeka писала, что MELOVIN стал отцом, видео с ребенком взорвало сеть: "Мой маленький принц".