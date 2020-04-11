Украинский певец MELOVIN в своей день рождения поделился снимками из детства

Архивные фото участник Евровидения от Украины разместил на своей странице в соцсети Instagram, сообщает Politeka.net

11 апреля Константину Бочорову (настоящее имя певца) исполнилось 23 года. В такой знаменательный день эпатажный исполнитель решил обрадовать поклонников кадрами из личного архива. На них маленький Костя изображен с наушниками, соской и домашними питомцами.

Фанаты в восторге. Они поздравляют его с днем рождения и комментируют увиденное.

"С днем рождения", "Как тебе удается быть таким милым", "С такого милашки в такого брутала", "Такой милый", "Какая буська", "Какой зайка", "Какой карапуз", "Какие красивые щечки", - пишут в сети.

Ранее сообщалось, что Melovin рассказал о личной драме, которая произошла в его жизни. По словам артиста, его песня с названием «З тобою, зі мною, і годі», очень близка и в то же время связывает его с печальными воспоминаниями. Melovin объяснил, почему композиция была написана еще в прошлом году, однако только сейчас стала доступной для слушателей.

«Я в музыкальном плане какой-то мазохист — мне важно снова и снова проживать один и тот же момент», — рассказывает молодой музыкант.

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