Российская актриса Кристина Асмус отметила 11 апреля 32-летие: ясновидящая сделала прогноз для звезды на предстоящий год

Так, по словам таролога и ясновидящей Галины Янко, год для Асмус выдастся богатым на события, при чем не только радостные, пишут "Дни.ру".

"Актриса получит новые роли в фильмах, предложения по работе на театральных подмостках. У нее грандиозные планы и, несмотря на то, что она полностью погружена в семью, ей хочется роста и движения вперед. Да она уже успешная женщина, но этого ей мало", - сообщила гадалка.

Янко предрекла Асмус рождение еще одного ребенка. Отметим, у Кристины и ее супруга, комика Гарика Харламова, есть уже шестилетняя дочь Анастасия.

"Их союз по-настоящему крепкий и на всю жизнь. А ссоры и недомолвки есть у всех. В этой паре будут два кризисных периода, когда они будут практически на грани, но благодаря тому, что в их жизни есть любовь, они сойдутся снова. По судьбе карты показывают рождение еще одного ребенка. И впереди я вижу их венчание", – предсказала гадалка.

По поводу кризисных моментов, Янко рассказала о том, что к концу года Харламов засветиться в крупном скандале. Его внимания будет настойчиво добиваться одна из поклонниц, которая в конце концов вымолит одну встречу, кадры которой появятся в СМИ. Ясновидящая добавила, что скандал будет долго обсуждаться, но Кристина и Гарик все же устоят.

"Ничего страшного не произойдет, но паре придется как-то это дело пережить. Сама по себе встреча будет носить лишь дружеский характер, но журналисты раздуют из нее грандиозный скандал. Все утихнет, когда пара объявит о покупке какой-то недвижимости вместе", – рассказала таролог.

Ранее мы сообщали, Асмус обескуражила фото в Инстаграм, на котором предстала в вызывающем образе. Актриса залезла в ванну в черном купальнике и белой рубашке, закинув голову назад и изогнувшись в томной позе. Мокрая Кристина никого не оставила равнодушным.

Напомним, что у Кристины Асмус сдали нервы после поставленного диагноза: «Да в ж**у всех!».

Как сообщала Politeka, Кристина Асмус потеряла близкого человека, невосполнимая утрата: «Мне так больно».

Также Politeka писала, что Асмус с глубоким декольте переплюнула всех, Харламов может гордиться: "Безумно приятно".