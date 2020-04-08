Российская актриса Кристина Асмус сверкнула идеальным телом в пикантной фотосессии, сделанной в ванной

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Расскажите мне про прямые эфиры 📱Вы реально их смотрите? И у кого? Честно, я раньше смотрела, а сейчас их таааааак много, что лучше я ещё одни чипсы открою и обложку книги прочту 📖😂 Меня вот сейчас постоянно спрашивают, когда я выйду в прямой эфир? 👀 Понимаю, что активность в сети сейчас бэшеная (читать с кавказским акцентом)), но у меня ощущение, что бесконечные эфиры уже всех задолбали 🤦🏼‍♀️ Или вдохновиться коллегами, взять себя в руки, пойти-таки помыть голову и выйти с вами на связь?» - говорится в сообщении.

Уточним, что на фотографиях Асмус позирует сидя в ванной в мокром боди, демонстрируя идеальные формы. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

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«Полезней будет голову помыть», «О да! Настоящая красота», «Наслаждайтесь отдыхом», «Уххх, Крис!!! Какое фото!!! Очень круто!! Потрясающая!!!», - пишут они.

До этого мы писали, что актриса Кристина Асмус не знает, куда себя деть во время карантина.

Артистка призналась, что у нее возникло множество проблем, которые она не знает как решить. Поэтому Асмус взмолила о помощи, попросив совета у своих подписчиков.

«Срочно нужны советы! Как перестать жрать?! Как заставить себя делать что-то полезное?! Как ложиться спать раньше 5 утра?! Как научиться делать маникюр в домашних условиях?!! И как не пропустить свой др?!», - отметила актриса, сопроводив это фотографией, на которой она лежит на диване, закрыв лицо руками.

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Напомним, что у Кристины Асмус сдали нервы после поставленного диагноза: «Да в ж**у всех!».

Как сообщала Politeka, Кристина Асмус потеряла близкого человека, невосполнимая утрата: «Мне так больно».

Также Politeka писала, что Асмус с глубоким декольте переплюнула всех, Харламов может гордиться: "Безумно приятно".