Российская актриса Кристина Асмус сверкнула идеальным телом в пикантной фотосессии, сделанной в ванной

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Расскажите мне про прямые эфиры 📱Вы реально их смотрите? И у кого? Честно, я раньше смотрела, а сейчас их таааааак много, что лучше я ещё одни чипсы открою и обложку книги прочту 📖😂 Меня вот сейчас постоянно спрашивают, когда я выйду в прямой эфир? 👀 Понимаю, что активность в сети сейчас бэшеная (читать с кавказским акцентом)), но у меня ощущение, что бесконечные эфиры уже всех задолбали 🤦🏼‍♀️ Или вдохновиться коллегами, взять себя в руки, пойти-таки помыть голову и выйти с вами на связь?» - говорится в сообщении.

Уточним, что на фотографиях Асмус позирует сидя в ванной в мокром боди, демонстрируя идеальные формы. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Полезней будет голову помыть», «О да! Настоящая красота», «Наслаждайтесь отдыхом», «Уххх, Крис!!! Какое фото!!! Очень круто!! Потрясающая!!!», - пишут они.

До этого мы писали, что актриса Кристина Асмус не знает, куда себя деть во время карантина.

Артистка призналась, что у нее возникло множество проблем, которые она не знает как решить. Поэтому Асмус взмолила о помощи, попросив совета у своих подписчиков.

«Срочно нужны советы! Как перестать жрать?! Как заставить себя делать что-то полезное?! Как ложиться спать раньше 5 утра?! Как научиться делать маникюр в домашних условиях?!! И как не пропустить свой др?!», - отметила актриса, сопроводив это фотографией, на которой она лежит на диване, закрыв лицо руками.

Напомним, что у Кристины Асмус сдали нервы после поставленного диагноза: «Да в ж**у всех!».

Как сообщала Politeka, Кристина Асмус потеряла близкого человека, невосполнимая утрата: «Мне так больно».

Также Politeka писала, что Асмус с глубоким декольте переплюнула всех, Харламов может гордиться: "Безумно приятно".