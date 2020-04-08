Российская актриса Кристина Асмус не знает, куда себя деть во время карантина

Об этом она рассказала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. Артистка призналась, что у нее возникло множество проблем, которые она не знает как решить. Поэтому Асмус взмолила о помощи, попросив совета у своих подписчиков.

«Срочно нужны советы! Как перестать жрать?! Как заставить себя делать что-то полезное?! Как ложиться спать раньше 5 утра?! Как научиться делать маникюр в домашних условиях?!! И как не пропустить свой др?!», - отметила актриса, сопроводив это фотографией, на которой она лежит на диване, закрыв лицо руками.

За день поклонники оставили более 80 тысяч лайков под ее постом, отметив, что у многих из них похожие проблемы.

«Все будет хорошо! Главное оставаться на позитиве!! У тебя есть муж и дочка - самая лучшая компания))», «Тяжёлый случай», «Кристина, вы великолепная. Вы красивая приятная девушка», «Не думать о еде, переключиться», «Я не верю, что ты жрешь», «Никак. Просто забить на всё. И лежать пластом посередине комнаты», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что после интервью youtube-проекту PEOPLETALK TV, где Кристина откровенно рассказала о многих аспектах своей жизни, она подверглась травле в сети. По словам актрисы, после выхода интервью ей поставили кучу диагнозов, начали присылать в личные сообщения телефоны психологов, к которым она может обратиться.

Напомним, что у Кристины Асмус сдали нервы после поставленного диагноза: «Да в ж**у всех!».

Как сообщала Politeka, Кристина Асмус потеряла близкого человека, невосполнимая утрата: «Мне так больно».

Также Politeka писала, что Асмус с глубоким декольте переплюнула всех, Харламов может гордиться: "Безумно приятно".