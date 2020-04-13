27-летняя украинская певица Александра Зарицкая, вокалистка группы KAZKA, обескуражила испепеляющим фото

Как передает Politela.net, звезда поделилась свежим снимком в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в необычном образе. На ней темно-горчичное пальто, светло-коричневый платок и черная шляпа. Бледное лицо с грязными разводами от пыли и растрепанные волосы дополнили "дикую" картинку.

Кадр звезда подписала строчками из новой песни KAZKA Baby I'm OK, созданной совместно со швейцарской группой KADEBOSTANY. Ранее Зарицкая сообщала, что клип на эту композицию обе команды снимали в Стамбуле.

"Крутая команда 〰️ рейс Киев - Стамбул 〰️ 2 дня и как результат невероятная видео работа 🤍 на наш совместный трек со швейцарским вместе @kadebostany_official под названием BABY I'M OK 💌 Это был волшебный опыт✨", - делилась вокалистка.

За несколько часов фото звезды собрало 2 000 "сердечек", а также уйму хвалебных комментариев.

"Цей погляд🔥"

"Цей погляд ладен перевернути кожного👽🔥"

"Дуже гарна фотка ❤️"

"Ну ти і опасна Сашка,🔥🔥 агонь ❤️💋"

Ранее мы сообщали, Зарицкая рассказала детали своих романтических отношений с иностранцем в программе "Ранок з Україною".

Когда пара познакомилась, парень не знал, что Саша – певица. Они весело проводили время вдвоем и встречались за рубежом.

«Он не то, что прям иностранец. Он говорит на русском. Просто не понимает украинский вообще и песни тоже. Когда мы познакомились, он не знал, кто я. Это произошло на музыкальном фестивале. Очень классно мы провели время, а затем вели встречи не в Украине», – поделилась Зарицкая.

Напомним, что пышногрудая Александра Зарицкая ошарашила изменениями во внешности, очень смело: «Прямо на лице…».

Как сообщала Politeka, солистка KAZKA огорошила смелым образом, личные кадры: "С ума сошла?".

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