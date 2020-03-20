Известная украинская певица Александра Зарицкая, солистка KAZKA, показала новый странный кадр в Инстаграм

На фото Александра позирует в какой-то одежде, которую трудно разгрядеть и черном берете. Зарицкая высунула язык, закатила глаза и расположила руки возле головы, показывая указательный палец и мизинец. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не смогли оценить публикацию или написать под ней комментарии. Все из-за того, что Зарицкая показала фото в сторис Инстаграма, где такая функция отсутствует.

Ранее мы сообщали, что 27-летняя украинская певица Александра Зарицкая, солистка группы KAZKA, в спешке на рейс самолета засветила себя ненакрашенной.

Саша опубликовала кадры в "сториз" в Инстаграм. Так, девушка в слегка растрепанном виде в футболке с ярким принтом и черном пальто спешила на рейс до Нью-Йорка. Артистка решила поделиться с поклонниками ощущением предвкушения незабываемого путешествия. Саша не стала тратить время на макияж и показала свое лицо абсолютно без косметики.

"Доброе утро, наши любимые зрители, с вами передача "Мир вокруг нас". Сегодня мы едем в Нью-Йорк", - говорит, улыбаясь, Зарицкая.

Сообщалось, что 27-летняя вокалистка популярной украинской группы KAZKA Александра Зарицкая удивила новым снимком с татуировкой на лице.

На снимке девушка стоит боком, а прямо на лице у нее сделано тату. Как оказалось, татуировка не настоящая. Это временный рисунок, который Зарицкая предложила сделать своим фанатам.

«Запечатлеть невероятные эмоции в сердце и на теле. Мы подготовили несколько соблазнительно-интересных временных тату by KAZKA», - сообщила певица.

Она попросила своих поклонников сделать тату на концерте 4 марта, который группа дает во Дворце Спорта.

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