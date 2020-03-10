27-летняя украинская певица Александра Зарицкая, солистка группы KAZKA, в спешке на рейс самолета засветила себя ненакрашенной

Как передает Politeka.net, Саша опубликовала кадры в "сториз" в Инстаграм. Так, девушка в слегка растрепанном виде в футболке с ярким принтом и черном пальто спешила на рейс до Нью-Йорка. Артистка решила поделиться с поклонниками ощущением предвкушения незабываемого путешествия. Саша не стала тратить время на макияж и показала свое лицо абсолютно без косметики.

"Доброго ранку, наші любі глядачі, з вами ранкова передача "Світ навколо нас". Сьогодні ми їдемо в Нью-Йорк", - говорит, улыбаясь, Зарицкая.

Так как ролик находится в "сториз", поэтому, к сожалению, поклонники не смогли разделить радость вместе с Сашей в комментариях.

Ранее мы сообщали, появились кадры выступления группы KAZKA с масштабного концерта в Киеве. В частности, Саша предстала в окружении девочек из подтанцовки. Они, как и сама Зарицкая, одеты в черные платья с оригинальной объемной красной отделкой. А на некоторых кадрах их образы дополняют длинные прозрачные вуали на лицах. Спецэффекты и удачное освещение дополнили картину, придав фееричности.

«Кроме пения нереального прокайфовала еще и от костюмов», «Я даже слюной истекал ... Такие горячие ляли!», «Концерт-бомба», «Твои девушки - Каzкови мавки», «Девочки зажигалочки!», - писали в комментариях.

Также мы рассказывали, Зарицкая удивила дерзким образом в черной кепке и с красной помадой на губах. Изюминкой стал рисунок на щеке певицы: лицо девушки с индийскими мотивами. Своеобразные временные тату стали фишкой группы в последнее время.

"Закарбувати неймовірні емоції в серці та на тілі ❤️ Ми підготували дещо спокусливо-цікаве - тимчасові тату by KAZKA 🔥 Шукайте яскравий стенд у Палаці Спорту, обирайте малюнок та насолоджуйтесь результатом. Тату можно нанести безпосередньо на концерті 4 березня, або придбати на згадку.

Як вам ідея такої колаборації?", - писали на страничке группы еще перед концертом в Киеве, который состоялся в начале марта.

«Боже, это невероятно круто и красиво», «Волшебно, как и ваша Сказка», «Вввоооуууу как круто выглядят тату», «Как всегда красивая», - отреагировали фанаты на идею с тату.

Напомним, пышногрудая солистка KAZKA ошарашила изменениями во внешности, очень смело: «Прямо на лице…» .

Как сообщала Politeka, солистку KAZKA зажали со всех сторон, горячее фото облетело сеть: "Вот это праздник!".