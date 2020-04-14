Константин Меладзе - манипулятор, который видел в участницах ВИА Гры не артисток, а женщин

Об этом в эфире с Олей Поляковой откровенно рассказала экс-ВИА Гра Анна Седокова, передает Politeka.net.

Несмотря на то, что Анна Седокова только два года пробыла в ВИА Гре, ее до сих пор распрашивают о совместной работе с Верой Брежневой и Надеждой Грановской.

По ее словам, Константин Меладзе - умелый манипулятор, который специально создавал нездоровую конкуренцию внутри коллектива.

«Мы объявили друг другу холодную войну. Она в принципе, до сих пор идет. Мы все очень мило друг с другом общаемся, когда приходится, но, по сути, не любим. Костя Меладзе все время жестко манипулировал нами ни, как артистками, а как женщинами. Очень сильная манипуляция на уровне: «Кто станет моей музой сегодня?». Создавалась такая конкуренция, в которой ты постоянно должен был доказывать, что ты лучше», - откровенно призналась Седокова.

Она также добавила, что ВИА Гра растеряла свою популярность после того, как Константин Меладзе женился на Брежневой и утратил мужской интерес к участницам группы.

«Мне кажется, у Кости больше не стоит на это все дело. А как только начинает приставать, ему сразу яички зажимают, и говорят: «Секундочку! Куда вы смотрите?». Я думаю, что это именно так, судя по его постоянному такому блаженному выражению лица…», — уверенно добавила певица.

Подытоживая, Анна Седокова также заявила, что ее коллега по цеху Вера Брежнева оказалась лучшим манипулятором, чем ее супруг.

Исполнительница хита «Реальная жизнь» любит демонстрировать идиллию в семье, отмечая, что Константин Меладзе якобы невероятно счастлив быть ее избранником.

«У меня такая счастливая семья. Какие ссоры? Мы — грузин и украинка. У нас страсть», — хвасталась ранее Брежнева.

Ранее мы рассказывали о том, что Анна Седокова создает программу для собственного шоу, о котором мечтала многие годы.

Совсем недавно певица решила представить небольшой отрывок из интервью, отснятого в рамках шоу, но нарвалась на серьезную критику в сети.

Звезда решила рассказать подробности своего первого интервью и удивить стильным образом – короткий топ, едва прикрывающий грудь артистки не остался незамеченным поклонниками. Также пользователи не сдержали и весьма жестких слов в адрес Анны.

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