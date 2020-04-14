Королева шансона Любовь Успенская не тратит зря время на самоизоляции

Об этом пишет Politeka.net.

Российская звезда сделала откровенное признание в своем Instagram и приоткрыла некоторые детали своей личной жизни.

Вероятно, у Любови Успенской появился новый мужчина, которого она представит публике в самое ближайшее время.

«Я влюбилась! И почувствовала, что этого мужчину я ждала всю свою жизнь», - написала королева шансона в своем личном Instagram.

Интересно, что в хештегах у Любови Успенской появились такие слова, как страсть и надежда.

Пользователи порадовались за королеву шансона и пожелали ей удачи в личной жизни.

"Супер, счастья вам!", "Вы богиня", "Ты супер, молодец, так держать", "Ну очень хорошо. Это продляет жизнь. Я рада за вас", "Ой счастье то какое!", "Вау!", "Ну и кто сей "счастливчик"?", "Поздравляю вас", "Любонька, будь счастлива", "И я готов Вас защитить перед любой мр*зью, которая на Вас рот разинула", "Молодец! Всё правильно делаете. Жизнь одна...другой не будет...Любви Вам!", - написали они в комментариях под публикацией.

Несмотря на то, что Любовь Успенская до сих пор официально состоит в браке с бизнесменом Александром Плаксиным, в социальных сетях ходят слухи о возможном романе королевы шансона с Филиппом Киркоровым.

Поводом для появления таких слухов стало заявление Любови Успенской после громкого конфликта с поп-королем.

Спустя несколько лет ссоры Любовь Успенская заявила, что вполне может выйти замуж за Филиппа Киркорова.

«Филипп мне подарил дорогое платье и написал: «Для меня честь – сделать подарок такой легендарной певице, как ты!». Платье действительно очень красивое – бежевое, всё в камнях. Я его очень люблю: оно мне идет. Все недопонимания между нами в прошлом. Мы друзья, может, еще даже и поженимся. А чего тушеваться? Он же любит талантливых. Так что я не против», - заявила ранее певица.

Напомним, дочь Успенской накинулась на мать с новыми обвинениями: "Меня преследуют и...".

Как сообщала Politeka, Успенская напугала всех новой внешностью, уколы красоты не помогли.

Также Politeka писала, что Успенская не удержалась и заговорила о романе с Путиным: "Хотел разрушить мою жизнь".