Единственная дочь королевы российского шансона Любови Успенской Татьяна Плаксина никак не уймется после громкой ссоры с матерью

Речь о психологическом давлении. Как известно, в конце прошлого года разгорелся скандал после интервью Плаксиной на телевидении, на котором она якобы разоблачила мать в чрезмерной опеке, которая иногда доходила до ущемления ее прав и свобод. В последствии девушка покинула пределы России и выехала в США, где живет ее отец, бизнесмен Александр Плаксин. Однако, на этом драма не закончилась.

Татьяна огорошила откровением в программе "Пусть говорят", когда сообщила, что ее продолжают преследовать. В частности, девушка думает, что за ней следят в сети по указке матери.

"Залазят в iCloud. Я подозреваю, что это Максим Заболотный, некий детектив, который меня похитил и вернул к маме. Он уже ранее лазил в мой телефон. Мне очень хочется думать, что я в безопасности. Я живу с этим страхом преследования", – поделилась Плаксина, добавив, что боится, что ее в любой момент снова могут насильно вернуть матери.

К слову, когда Татьяна впервые заговорила о насилии на публике, Успенская опровергла эту информацию, отметив, что дочь страдает от психического заболевания, связанного с пережитым стрессом в результате аварии. Напомним, девушка упала с велосипеда, раздробив себе лицо. Случившееся не только физически повлияло на нее, но и эмоционально.

Плаксина рассказала, что до сих пор не понимает, зачем мать привселюдно рассказала об этой аварии, да еще и о том, что она страдает от депрессии. По мнению Татьяны, о произошедшем следовало бы распространяться уже после того, как она поправится - после реабилитации.

"Меня затыкали, перебивали, мне не давали делать концерты, общаться с людьми. Я вижу, что против меня идет какая-то война. Все закончилось клиниками, куда меня запирали… ", – поделилась возмущенная Татьяна.

Девушка добавила, что ее мать больше "волнуется за свою репутацию", чем за нее. А на вопрос ведущего Дмитрия Борисова, любит ли Плаксина Успенскую, ответила: "Уже нет..."

Ранее мы сообщали, Успенская напугала публику, выложив фото в Инстаграм с опухшим красным лицом. Артистка посетила мероприятие в Санкт-Петербурге, связанное с автомобилями. В кадре она стоит рядом с президентом Российской Автомобильной Федерации Виктором Кирьяновым.

Внешность Успенской вызвала горячие споры в сети. Пользователи отмечают, что, скорее всего, певица переборщила с "уколами красоты", и теперь ее лицо "заплыло ботоксом".

Напомним, что в скандале с дочерью Успенской всплыли новые подробности, мучила и обзывала: «Все началось, когда..».

Также Politeka писала, что дочь Успенской напугала россиян неадекватной выходкой, видео облетело сеть: "под веществами?".