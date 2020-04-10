Андрею Данилко, более известному под псевдонимом Верка Сердючка, стало плохо во время съемок

Об этом сообщил ряд украинских СМИ со ссылкой на источники. Стало известно, что во время съемочного процесса артист начал чувствовать недомогание. По словам очевидцев, он выглядел бледным, разговаривал с трудом и сильно потел. Выяснилось, что у Данилко возникли проблемы с сердцем. После того, как он отработал свою часть в съемках, ему пришлось удалиться в гриммерку, где ему оказали помощь.

Известно, что инцидент произошел в середине ноября во время съемок новогоднего шоу.

Правда, позже представитель Данилко Андрей Уренев в комментарии «Апострофу» заявил, что они посмеялись над этой новостью, так как никаких проблем с сердцем у артиста не было. Оказывается, у Данилко был приступ межреберной невралгии. Это произошло утром перед съемками. Уренев рассказал, что артисту сделали новокаиновую блокаду, чтобы он мог работать.

Ранее мы писали, что 46-летний Данилко признался, что никогда не хотел иметь «классическую» семью. Он признался, что давно понял, что ему суждено быть одиноким. Как известно, Данилко выступает в образе Сердючки с 1993 года. За это время Сердючка успела полюбиться миллионам людей по всему миру.

Напомним, что Сердючка с мамой оторвалась на полную катушку, появились фото: «Как всегда с бутылкой».

Как сообщала Politeka, Данилко резко высказался об украинском патриотизме: "Грабят страну в вышиванке".

Также Politeka писала, что Андрей Данилко проболтался о романе с мамой Сердючки: интимные фото пары.