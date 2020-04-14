Популярная актриса с украинскими корнями Ольга Куриленко, которая прославилась после фильма о Джеймсе Бонде, показала, как можно одеваться дома

Фотографию в роскошном домашнем халате звезда опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka. На фото Куриленко одета в шикарный халат в пол голубого цвета. У халата широкие рукава клеш и широкий пояс на талии. В такой домашней одежде актриса выглядит настоящей королевой.

«Надеюсь, вы все дома и в безопасности!», - написала под постом звезда, недавно переболевшая вирусом.

За несколько дней пост Куриленко собрал более 38 тысяч лайков. В комментариях актрисе оставили множество комплиментов.

«Женщина – Вамп - Ожидание..», «Королева красоты», «Бесконечная красота», «Это халат!», «Очень элегантная самоизоляция!», «Милая», «Безупречной красоты дива!», «Просто красотуля», «Красоточка, восхищаюсь, люблю. Будь счастлива, наша дорогая», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Ольга Куриленко, которая родилась и выросла в Бердянске, поделилась откровенным фото с отдыха. 40-летняя звезда позировала в откровенном сдельном купальнике синего цвета с глубоким декольте. Видно, что актриса держит себя в форме – у нее замечательная фигура и стройные ноги.

Напомним, что украинская девушка Бонда засветила лишнее в пикантной позе: ткань ничего не скрыла.

Как сообщала Politeka, Ольга Куриленко в образе русалки взбудоражила видом без одежды: «Какая куколка».

Также Politeka писала, что Ольга Куриленко выгнулась в откровенной позе, показав себя во всей красе: «Ух, горячо».