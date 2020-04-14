Популярная актриса с украинскими корнями Ольга Куриленко, которая прославилась после фильма о Джеймсе Бонде, показала, как можно одеваться дома
Фотографию в роскошном домашнем халате звезда опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka. На фото Куриленко одета в шикарный халат в пол голубого цвета. У халата широкие рукава клеш и широкий пояс на талии. В такой домашней одежде актриса выглядит настоящей королевой.
«Надеюсь, вы все дома и в безопасности!», - написала под постом звезда, недавно переболевшая вирусом.
За несколько дней пост Куриленко собрал более 38 тысяч лайков. В комментариях актрисе оставили множество комплиментов.
«Женщина – Вамп - Ожидание..», «Королева красоты», «Бесконечная красота», «Это халат!», «Очень элегантная самоизоляция!», «Милая», «Безупречной красоты дива!», «Просто красотуля», «Красоточка, восхищаюсь, люблю. Будь счастлива, наша дорогая», - пишут пользователи сети.
Отмена скандального решения МОЗ, что изменится с 14 апреля: «Продукты теперь нельзя…»
Мама Дана Балана выдала правду о его романе с Тиной Кароль: "У нее с сыном одинаковые..."
Раздетый Юрий Ткач из "Квартал 95" ошарашил постельным фото с женой: "Зачем выставлять такое?"
Николай Басков сообщил о смерти любимой, трогательные кадры: "Ты навсегда в моем сердце!"
Ранее мы писали, что Ольга Куриленко, которая родилась и выросла в Бердянске, поделилась откровенным фото с отдыха. 40-летняя звезда позировала в откровенном сдельном купальнике синего цвета с глубоким декольте. Видно, что актриса держит себя в форме – у нее замечательная фигура и стройные ноги.
Напомним, что украинская девушка Бонда засветила лишнее в пикантной позе: ткань ничего не скрыла.
Как сообщала Politeka, Ольга Куриленко в образе русалки взбудоражила видом без одежды: «Какая куколка».
Также Politeka писала, что Ольга Куриленко выгнулась в откровенной позе, показав себя во всей красе: «Ух, горячо».