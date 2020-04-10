Популярна актриса українського походження Ольга Куриленко, яка стала відома завдяки ролі у фільмі про Джеймса Бонда, поділилася відвертим фото

Архівний знімок зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net. На фото зірка сидить гола на білому тлі. Щоб прикрити всі інтимні місця зірки, вона або її фанати скористалися фотошопом, прилаштувавши Ользі довге волосся, яке прикриває груди і стегна. Незважаючи на це, знімок все одно виглядає пікантно.

«Русалчини флюїди!», - підписала знімок актриса.

За кілька годин пост Куриленко зібрав понад 30 тисяч лайків. В коментарях обговорюють красу актриси та прекрасний образ.

«Ми любимо тебе Ольга», «Вау, красиво», «Супер», «Яка лялечка!!! Облив би тебе молоком і з'їв би на сніданок!!!», «Шикардос», -пишуть користувачі мережі.

Зазначимо, що у Куриленко є й інші фото з цього місця, але на них вона одягнена в купальник. Можливо, голою її зробили за допомогою фотошопу.

Раніше ми писали, що Ольга Куриленко поділилася фото, на якому вона сидить на тлі яскравої картинки. На задньому тлі зображено листя високих рослин і автомобіль. Вона позувала, немов сперлася на капот цього автомобіля. Для такої епатажної фотосесії Куриленко наділа спокусливе боді чорного кольору.

Нагадаємо, що Ольга Куриленко засвітила соковиті принади в одній білизні: це фото зводить з розуму.

Як повідомляла Politeka, Ольга Куриленко вигнулась у відвертій позі, показавши себе у всій красі: «Ух, гаряче».

Також Politeka писала, що Ольга Куриленко оголилася на шикарній яхті: «Вогонь».