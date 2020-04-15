Известная украинская певица Мишель Андраде, которая работает с продюсером Потапом, поделилась пикантными кадрами в сети
Как сообщает Politeka.net, девушка опубликовала новые фото на своей странице в Instagram.
На снимках подопечная Потапа запечатлена в черном топе, небольших стильных очках и коротком кожаном плаще, под которой видно кружевные оборки. Стоит отметить, что полы едва прикрывают бедра и обнажают весьма пикантные места.
В руках у певицы можно заметить полиэтиленовый пакет. Вероятно, она выносила мусор. В описании Мишель намекнула, что ее сняли американские папараци и предположила, что в будущем придется выбирать более элегантный наряд даже для бытовых дел.
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"TMZ in da house @jetsetterua теперь есть повод наряжаться😁🔥", - пишет Андраде.
Пользователи социальной сети оставили много восторженных комментариев. Многим такой непринужденный образ певицы пришелся по вкусу:
"Жесть, и как так получается мило, красиво и серьйозно"; " Ты даже мусор пафосно выбрасываешь 😂"; "Мишель какая ты красота)) продолжай так же 🔥"; "Красотка😍"; "Богиня😍"; " Мишель даже ради того что бы вынисти мусор красиво оделась😂❤️ Не ну а мало ли что случиться так я буду красиво одета😂💜"; "😍😍😍 Ты просто космос".
Напомним, Андраде показала самые эффектные позы прямо в кресле, дочь Потапа оценила.
Также Politeka сообщала, что роскошная Мишель Андраде в облегающей майке показала свою гордость.
А еще Politeka писала, что юная подопечная Потапа устроила грязные танцы прямо в баре.