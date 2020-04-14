Герцоги Сассекские после бегства из Великборитании решили осесть в Калифорнии
Об этом утверждает британский таблоид Daily Mail.
Меган Маркл и принц Гарри, скорее всего, планируют серьезно обосноваться в американской Калифорнии.
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После бегства из Букингемского дворца герцоги не смогли надолго задержаться в Канаде и теперь они хотят купить роскошный особняк.
Выбор герцогов Сассекских в Калифорнии сразу пал на дорогостоящее поместье, которым владеет звезда Голливуда Мэл Гибсон. Режиссер, в свою очередь, купил этот особняк в 2008 году у другого актера Дэвида Духовны за более чем $11 млн.
Если Меган Маркл и принц Гарри надумают сюда переезжать, то им придется отдать около $15 млн в обмен на настоящий дворец.
Также известно, что роскошный дворец расположен на холмах и утопает в зелени деревьев, а с террасы перед домом открывается вид на океан и каньон.
Площадь особняка, который могут купить Меган Маркл и принц Гарри, составляет 611 квадратных метров. В доме также есть пять спален, пять ванных комнат, гостиная с камином, столовая, тренажерный зал и другое. Для удобства на территории дворца - два бассейна.
Ранее мы рассказывали, что Меган Маркл переосмыслила свое поведение и решила помириться с Кейт Миддлтон.
После неожиданного «побега» из Лондона и переезда на другой материк у жены принца Гарри появилось время обдумать свое поведение с королевской семьей. Сейчас бывшие герцог и герцогиня Сассекские с их сыном Арчи находятся на самоизоляции в своем доме в США.
Близкая подруга Маркл рассказала о том, что в эти дни бывшая герцогиня много думала о своей жизни в Лондоне и решила, что хотела бы помириться с родственниками мужа.
Маркл сама сделала первый шаг к примирению и попросила прощения у Кейт Миддлтон за все возникавшие между ними разногласия. По словам подруги, Меган воспринимала жену принца Уильяма как соперницу несмотря на то, что та пыталась помочь ей освоиться в ее новой жизни.
Напомним, Меган Маркл и принц Гарри раскрыли главную тайну о своем сыне.
Как сообщала Politeka, Меган Маркл оказалась не той, за кого себя выдает, документ слили в сеть: "до сих пор числится...".
Также Politeka писала, что Меган Маркл раздавлена, бегство из дворца обернулось новыми проблемами.