Герцоги Сассекские после бегства из Великборитании решили осесть в Калифорнии

Об этом утверждает британский таблоид Daily Mail.

Меган Маркл и принц Гарри, скорее всего, планируют серьезно обосноваться в американской Калифорнии.

После бегства из Букингемского дворца герцоги не смогли надолго задержаться в Канаде и теперь они хотят купить роскошный особняк.

Выбор герцогов Сассекских в Калифорнии сразу пал на дорогостоящее поместье, которым владеет звезда Голливуда Мэл Гибсон. Режиссер, в свою очередь, купил этот особняк в 2008 году у другого актера Дэвида Духовны за более чем $11 млн.

Если Меган Маркл и принц Гарри надумают сюда переезжать, то им придется отдать около $15 млн в обмен на настоящий дворец.

Также известно, что роскошный дворец расположен на холмах и утопает в зелени деревьев, а с террасы перед домом открывается вид на океан и каньон.

Площадь особняка, который могут купить Меган Маркл и принц Гарри, составляет 611 квадратных метров. В доме также есть пять спален, пять ванных комнат, гостиная с камином, столовая, тренажерный зал и другое. Для удобства на территории дворца - два бассейна.

Ранее мы рассказывали, что Меган Маркл переосмыслила свое поведение и решила помириться с Кейт Миддлтон.

После неожиданного «побега» из Лондона и переезда на другой материк у жены принца Гарри появилось время обдумать свое поведение с королевской семьей. Сейчас бывшие герцог и герцогиня Сассекские с их сыном Арчи находятся на самоизоляции в своем доме в США.

Близкая подруга Маркл рассказала о том, что в эти дни бывшая герцогиня много думала о своей жизни в Лондоне и решила, что хотела бы помириться с родственниками мужа.

Маркл сама сделала первый шаг к примирению и попросила прощения у Кейт Миддлтон за все возникавшие между ними разногласия. По словам подруги, Меган воспринимала жену принца Уильяма как соперницу несмотря на то, что та пыталась помочь ей освоиться в ее новой жизни.

Напомним, Меган Маркл и принц Гарри раскрыли главную тайну о своем сыне.

Как сообщала Politeka, Меган Маркл оказалась не той, за кого себя выдает, документ слили в сеть: "до сих пор числится...".

Также Politeka писала, что Меган Маркл раздавлена, бегство из дворца обернулось новыми проблемами.