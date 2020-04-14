Беременная звезда Джамала решила с пользой провести этот карантин

Об этом пишет Politeka.net.

Певица решила заняться важным делом в режиме самоизоляции.

Беременная Джамала решила продавать свою одежду, а вырученные средства направлять на закупку защитных костюмов для медиков.

Для реализации важной инициативы певица создала отдельный аккаунт "Looks of Jamala", где она планирует публиковать архивные снимки в ярких нарядах от известных украинских дизайнеров и брендов.

"Я за то, чтоб вещи служили как можно дольше. Если я долго не надеваю какую-то вещь, передаю ее на благотворительность или раздаю родственникам и знакомым. Мне это искренне приносит радость. Я счастлива, когда могу сделать счастливым кого-то ещё", - откровенно призналась беременная Джамала.

Певица также добавила, что украинцы смогут приобрести эксклюзивные вещи и, тем самым, помочь медикам, которые продолжают противостоять коварному китайскому вирусу.

“Сидя дома, мне пришла вот какая идея. Я хочу обменять свои вещи на защитные костюмы для врачей! Здесь я буду делиться своими нарядами. Вы сможете их приобрести и, надеюсь, они будут радовать вас. Ведь карантин закончится, а у вас останутся красивые и нужные вам вещи! А ещё вы сделаете доброе дело — поможете обеспечить врачей защитными костюмами!” — резюмировала Джамала в своем Instagram.

Украинцы позитивно отреагировали на публикацию и поблагодарили победительницу Евровидения за добрую инициативу.

"Спасибо Богу за таких людей, как ты, Джа", "Вы - вдохновение, Джа!", "Шикарная идея!Благородная Джамала,что и говорить", "Это очень хорошая идея, вы огромная умничка", " Молодец! Так делают все люди, это нормально. Даже я не выкидываю, а передаю", " Ещё в церковь можно относить вещи", - написали они в комментариях.

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