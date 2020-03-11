Украинская певица Джамала, которая недавно объявила о своей беременности, опубликовала свежие фото

Артистка продемонстрировала округлившийся животик в красном платье, пишет Рoliteka.net.

Звезда позировала в длинном ярком наряде с белой накидкой, на которой была вышивка. Белая накидка не скрыла от взгляда уже довольно округлившийся животик артистки. А немаленькое декольте подчеркнуло пышную грудь Джа.

Певица распустила короткие ровные волосы и дополнила образ макияжем в виде черных стрелок на веках.

Примечательно, что звезда была на высоких каблуках.

В посте Джамала рассказала, что побывала на праздничном концерте, где поздравляли лауреатов Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко.

На концерте присутствовало много звезд, в том числе группа "The Hardkiss", "Рianoboy" и другие.

"Горжусь вами, друзья! Мечтаю, что когда вырасту, так же получу Шевченковскую премию 😂 Сегодня была ТВ-съемка, ждите в скором времени в эфире", - написала украинская знаменитость.

За 11 часов пост собрал более 13 тысяч лайков и много комментариев.

"Какой животииик 🥰♥️ Вам так идёт беременность," "Ой какооой животиииик уже😍😍😍 Как же Вы расцветаете изо дня в день😍❤️🙏🏻", "Выглядите как всегда - потрясающе 😍❤️💫"," Джамала беременна?", "Пусть сбываются мечты😘💞 ма ша Аллah❤️", "Твоя премия не за горами) спасибо тебе! 🖤🙏🏿", "Красивая! Опять при надii ли показалось? 😊😉", "А какой живот большой❤️❤️❤️❤️а кто будет девочка мальчик?", "🔥Бомба, очень круто, пусть Боженька вас бережет "," очень идет беременность 😻 "," Какая же ты красавица! 🙏 ", - написали пользователи сети.

Напомним, Джамала позировала на фоне поля с люпинами в облегающем розовом платье, которое подчеркивает идеально фигуру певицы.

«Чувствовать себя легкой, красивой, единственной, нежной, неотразимой, необходимой. Любить и чувствовать любовь к себе. Просто быть собой! Happy International Women'S Day», - говорится в подписи.

Это стало причиной бурных комментариев со стороны пользователей, которые осыпали ее комплиментами.

Напомним, что беременная Джамала удивила нелепым образом без штанов: «Что с волосами?».

Как сообщала Politeka, Джамала сверкнула роскошным телом на красных простынях: "Волшебная на все сто".

Также Politeka писала, что Джамала рассказала о реакции мужа на ее вторую беременность: "Нет, я не...".