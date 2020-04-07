Друг президента Украины Владимира Зеленского, актер студии "Квартал 95" Евгений Кошевой сегодня, 7 апреля отмечает свой день рождения

Как сообщает Politeka.net, сегодня "Лысому" из "Квартала 95" исполняется 37 лет, в связи с этим событием, мы решили напомнить украинцам, как он выглядел 20 лет назад в начале своей карьеры.

Евгений Кошевой родился в поселке Ковшаровка в Харьковской области 7 апреля 1983 года, но в 1989-м семья переехала в Алчевск Луганской области.

Артистом Кошевой мечтал стать с детства. Он участвовал в школьных постановках, занимался музыкой, пел, танцевал, веселил окружающих.