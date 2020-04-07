Друг президента Украины Владимира Зеленского, актер студии "Квартал 95" Евгений Кошевой сегодня, 7 апреля отмечает свой день рождения
Как сообщает Politeka.net, сегодня "Лысому" из "Квартала 95" исполняется 37 лет, в связи с этим событием, мы решили напомнить украинцам, как он выглядел 20 лет назад в начале своей карьеры.
Евгений Кошевой родился в поселке Ковшаровка в Харьковской области 7 апреля 1983 года, но в 1989-м семья переехала в Алчевск Луганской области.
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Артистом Кошевой мечтал стать с детства. Он участвовал в школьных постановках, занимался музыкой, пел, танцевал, веселил окружающих.
Учился на актерском факультете Луганского колледжа культуры, а на первом курсе стал участником студенческой команды КВН "Кого позвать?".
В 2001 году известная на тот момент луганская команда "Ва-Банк" взяла Кошевого с собой в Москву на выступление Высшей Лиги. В составе "Ва-Банка" Кошевой ездил на выступления и слеты, где и познакомился с командой "95 квартал".
В одном из номеров, чтобы изобразить Александра Розенбаума и Витаса, Евгений Кошевой обрился наголо. По словам Кошевого, волосы у него были русые.
"С тех пор так и хожу лысым. Бреюсь раз в три дня. Полчаса перед зеркалом со станком и пеной – и прическа готова", – сказал Кошевой в ондом из интервью.
В 2003 году капитан "95 квартала" Владимир Зеленский создал "Студии "Квартал-95"", а в 2004 году пригласил туда давнего приятеля из Луганска – Жеку "Лысого".
В 2010 году поступил на заочное отделение Луганского института культуры и искусств, на режиссёрский факультет, вместе с актёрами "Студии Квартал 95" Степаном Казаниным и Михаилом Фаталовым и окончил его.
Кроме шоу "Вечерний квартал" имеет телевизионный опыт в качестве соведущего утренней воскресной развлекательной передачи "Украина, вставай!".
Помимо "Квартала", Кошевой играет в кино и сериалах, с 2012 года стал членом жюри шоу "Рассмеши комика", в настоящее время он является телеведущим "Лиги Смеха", а таже художественным руководителем "Квартала 95".
Напомним, Кошевой выдал всю правду об окружении Зеленского: "Мне не нравятся".
Также Politeka писала, что 12-летняя дочь Кошевого из Квартала 95 поразила повзрослевшим видом.