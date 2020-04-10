Известный украинский комик Евгений Кошевой, звезда "Квартал 95", поделился кадрами своих карантинных будней

Как передает Politeka.net, звезда опубликовал кадры в "сториз" в своем Инстаграм. В частности, Кошевой показал, как играет с детьми и занимается огородом.

Так, на одном из кадров комик помогает пятилетней дочке Серафиме собирать конструктор "Лего". Уставший Евгений сидел в позе "лотоса" и напряженно разбирался с маленькими детальками. Примечательно, что звезда подписал фото "Я так долго не выдержу".

Также Кошевой показал как занимается домашним хозяйством на огороде во время изоляции. За кадром он сообщил, что "копальный сезон открыт".

Ранее мы рассказывали, Кошевой записал забавный ролик с обращением к президенту Владимиру Зеленскому. Евгений сообщил, что ему очень тяжело приходится на карантине. А именно, знаменитость устал заниматься домашним обучением своих дочерей.

"Гірше, ніж вчити уроки самому, це вчити їх зі своєю дитиною вдома на карантині..."🤦‍♂️", - говорится в подписи к ролику.

Смешная ситуация получилась с одним из предметов.

"Что здесь непонятного в этом квадратном уравнении", - поинтересовался он. - "Вот этот X и вот этот Y - что будет?". В ответ девочка удивленно заявила, что это не алгебра, а французский язык.

Также Кошевой возмутился тем, что за последнюю неделю сделал "домашки" больше, чем за весь 11-й класс.

"Значит, за то время, пока мой ребенок научился решать квадратные уравнения, я научился: плакать без слез, громко кричать без звука и говорить без ругани, потому что когда Варя (старшая дочка, - прим. ред.) не понимает таких простых вещей, Вася, я начинаю сомневаться, от меня она или нет", - поделился своими переживаниями Кошевой.

Напомним, не только Кравец и Кошевой, а и другие звезды "Квартал 95" тоже оказались не украинцами.

Также Politeka писала, что Кошевой и Кравец из "Квартал 95" оказались не украинцами, всплыла правда.