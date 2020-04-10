Известный украинский комик Евгений Кошевой, звезда "Квартал 95", поделился кадрами своих карантинных будней
Как передает Politeka.net, звезда опубликовал кадры в "сториз" в своем Инстаграм. В частности, Кошевой показал, как играет с детьми и занимается огородом.
Так, на одном из кадров комик помогает пятилетней дочке Серафиме собирать конструктор "Лего". Уставший Евгений сидел в позе "лотоса" и напряженно разбирался с маленькими детальками. Примечательно, что звезда подписал фото "Я так долго не выдержу".
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Ранее мы рассказывали, Кошевой записал забавный ролик с обращением к президенту Владимиру Зеленскому. Евгений сообщил, что ему очень тяжело приходится на карантине. А именно, знаменитость устал заниматься домашним обучением своих дочерей.
"Гірше, ніж вчити уроки самому, це вчити їх зі своєю дитиною вдома на карантині..."🤦♂️", - говорится в подписи к ролику.
Смешная ситуация получилась с одним из предметов.
"Что здесь непонятного в этом квадратном уравнении", - поинтересовался он. - "Вот этот X и вот этот Y - что будет?". В ответ девочка удивленно заявила, что это не алгебра, а французский язык.
Также Кошевой возмутился тем, что за последнюю неделю сделал "домашки" больше, чем за весь 11-й класс.
"Значит, за то время, пока мой ребенок научился решать квадратные уравнения, я научился: плакать без слез, громко кричать без звука и говорить без ругани, потому что когда Варя (старшая дочка, - прим. ред.) не понимает таких простых вещей, Вася, я начинаю сомневаться, от меня она или нет", - поделился своими переживаниями Кошевой.
Напомним, не только Кравец и Кошевой, а и другие звезды "Квартал 95" тоже оказались не украинцами.
Также Politeka писала, что Кошевой и Кравец из "Квартал 95" оказались не украинцами, всплыла правда.