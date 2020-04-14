Российская актриса Кристина Асмус в свой день рождения примерила максимально нескромный образ
Из-за карантина звезда "Интернов" не может отпраздновать свое 32-летие с помпой: устроить светский вечер или закатить вечеринку для друзей. Поэтому Кристина Асмус развлекает себя и своих поклонников ролевыми играми в Instagram, об этом сообщает Politeka.net.
В праздничный день актриса показала в сториз яркий образ королевы. Она надела красное коктейльное платье, меховой полушубок, сделала яркий макияж, а также добавила себе корону при помощи встроенных фильтров. Под такой внешний вид пришлись очень в тему песни Ирины Аллегровой, особенно - "Шальная императрица".
Напоследок знаменитость приложилась к бутылке с шампанским. Неизвестно, сколько она успела выпить к моменту, когда решила снять видео для сториз.
Снег, заморозки и штормовое предупреждение: погода в Украине ударит со всей силой, свежий прогноз
Раздетый Юрий Ткач из "Квартал 95" ошарашил постельным фото с женой: "Зачем выставлять такое?"
Ураган надвигается на Одессу в разгар карантина: сделано срочное предупреждение
Украинская Кардашьян на улице не удержала грудь в кружевном белье: "Мадам, у вас выпало..."
Ранее Кристина Асмус рассказала, как собирается отмечать свой день рождения в условиях эпидемии. Она объявила, что собирается устроить праздничную вечеринку в социальных сетях.
«Завтра у меня День рождения! Который я точно запомню надолго. По этому случаю, я приглашаю тебя... Да-да, именно ТЕБЯ на свою вечерину Завтра в 17:00 я проведу прямой эфир, в котором буду дарить вам подарки!!!!! До встречи! Что ль», - написала знаменитость.
Свой пост она сопроводила новой домашней фотографией. На ней Асмус сидит на диване, широко расставив ноги. На ней стильный брючный костюм голубого цвета, простая белая кофта и белые кеды. Актриса смотрит в камеру и легонько улыбается.
Напомним, Кристина Асмус после диагноза взмолилась о помощи, актриса в отчаянии: «Тяжёлый случай».
Как сообщала Politeka, беременность скандальной Кристины Асмус: раскрыты неожиданные подробности.
Также Politeka писала, что мокрая Асмус распахнула рубашку и поразила прелестями.