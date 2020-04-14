Российская актриса Кристина Асмус в свой день рождения примерила максимально нескромный образ

Из-за карантина звезда "Интернов" не может отпраздновать свое 32-летие с помпой: устроить светский вечер или закатить вечеринку для друзей. Поэтому Кристина Асмус развлекает себя и своих поклонников ролевыми играми в Instagram, об этом сообщает Politeka.net.

В праздничный день актриса показала в сториз яркий образ королевы. Она надела красное коктейльное платье, меховой полушубок, сделала яркий макияж, а также добавила себе корону при помощи встроенных фильтров. Под такой внешний вид пришлись очень в тему песни Ирины Аллегровой, особенно - "Шальная императрица".

Напоследок знаменитость приложилась к бутылке с шампанским. Неизвестно, сколько она успела выпить к моменту, когда решила снять видео для сториз.

Ранее Кристина Асмус рассказала, как собирается отмечать свой день рождения в условиях эпидемии. Она объявила, что собирается устроить праздничную вечеринку в социальных сетях.

«Завтра у меня День рождения! Который я точно запомню надолго. По этому случаю, я приглашаю тебя... Да-да, именно ТЕБЯ на свою вечерину Завтра в 17:00 я проведу прямой эфир, в котором буду дарить вам подарки!!!!! До встречи! Что ль», - написала знаменитость.

Свой пост она сопроводила новой домашней фотографией. На ней Асмус сидит на диване, широко расставив ноги. На ней стильный брючный костюм голубого цвета, простая белая кофта и белые кеды. Актриса смотрит в камеру и легонько улыбается.

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