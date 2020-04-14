Российская певица Лолита записала странное видео, предложив поклонникам поделиться с соседями тем, от чего завтра им самим будет плохо

Коротким роликом она поделилась на своей странице в Инстаграм, передает Рoliteka.net. На видео Лолита предстала в домашнем образе со странной прической на голове. Певица заколола волосы двумя прищепками, в результате чего на голове образовалось настоящее гнездо. Кроме этого, певица надела очки с огромными бусами вместо шнурочков.

В ролике певица рассказала, что запускает авторский флешмоб. Она рассказала, что отдает соседям все, от чего ей будет плохо завтра. В ее случае это был киевский торт и полбутылки джина. Лолита жалобно попросила это все забрать, отметив, что таков ее флешмоб.

«Всем хорошего настроения», - подписала Лолита видео.

За час видео звезды посмотрели более 155 тысяч раз. В комментариях все смеются над шуткой Лолиты.

«Кофточка знакомая).... наверное с Германии», «Лола ну подняла настроение. И тебе хорошего Мега супер настроения», «А вискарик где? И сухое красное?!))))», «Лолита вы классная я бы с вами рюмочку другую опрокинул . Вы настоящая супер. Будет скучно пишите я в Москве..», «Я тогда отдам мужа бывшего, чтоб наверняка», - пишут пользователи сети.

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