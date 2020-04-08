Російська співачка Лоліта з'явилася на шоу Івана Урганта в дуже екстравагантному вбранні

Відео з гримерки вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka. Лоліта наділа бежевий комбінезон з тканини з люрексом, який сильно обтягнув її фігуру. Волосся зірка накрутила, додавши до зачіски кілька світлих пасм. «По моєму, я крута тітка», - заявила Лоліта в кінці відео.

«Ефір сьогодні. В гостях у Івана, приміряла костюмчик для Крокусу) Раптом, в жовтні не знадобиться, їсти хочеться», - написала Лоліта.

Незважаючи на те, що костюм не дуже приглядно обтягнув інтимні місця зірки, шанувальники звернули увагу на те, що Лоліта сильно схудла. Десятки російських зірок відписали в коментарях у Лоліти з компліментами. Втім, знайшлися і ті, хто костюм не оцінив. За півгодини відео подивилися понад 167 тисяч разів.

«Красуня», «Яка худенька», «Як ви так схудли, діліться секретом», «Охренеть!! Чудово виглядаєте!!! Втім, як завжди!», «Бомбічеська жінка, позитивна, красива», «Лола, костюм бомба!! Ти просто королева», «Як ти схудла! Виглядаєш - просто шик», «Просто пушка», «Дуже сильно підкреслюється пахова зона -не дуже виграшно виглядає», «Вульгарщина», - пишуть користувачі мережі.

Нагадаємо, що Лоліта відхрестилася від слів про український Крим: "стався вкид".

Як повідомляла Politeka, Лоліта розлютила росіян заявою про Крим: "В душі для мене він як і раніше...".

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