56-річна Лоліта Мілявська прочинила завісу таємниці з приводу своїх нових відносин після грмкого розлучення зі спортсменом і бизесменом Дмитром Івановим

Як передає Politeka.net, Лоліта взяла участь у шоу співачки Ольги Бузової, що транслюється в Instagram.

Під час перерви у грі (Бузова та її гість загадують один одному пісні, які треба вгадати) знаменитості встигли обговорити особисте життя. Лоліті довелося відповідати на каверзні запитання Ольги.

Вона підтвердила, що у неї є коханець, який молодший за неї на 8 років. При цьому артистка відзначила, що "дід їй не потрібен".

"Він нормальний чувак, відбувся у всіх відносинах", – лаконічно охарактеризувала співачка нового обранця.

Лоліта додала, що коханець – повна протилежність її екс-чоловіка Іванова, а також, що він проти публічності.

"🤤 Ефір був настільки гарячий, що починали плавиться телефони ☎️ Лоліту дуже хотіли мої люди і просили в коментарях 🥰😍 Сьогодні ми обговорили все і проговорили про все 🤪", - поділилася Бузова в своєму Instagram.

Раніше ми повідомляли, Лоліта днями вперше показала зовнішність після пластичної операції, яку зробила на карантині.

Вона прийшла на шоу "Вечірній Ургант", де зізналася, що "підрізала очі".

"Це було заплановано. Я зробила пластику через те, що у мене розтягнулася шкіра на повіках від гриму. Благо зараз немає концертів і телевізійних зйомок, тому я просто засіла після цього, щоб відновитися", - повідомила артистка.

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