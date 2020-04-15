У современных звезд так часто происходят перемены в личной жизни, что за ними очень трудно уследить. Но есть и те, у кого все более или менее стабильно. Впрочем, и они когда-то имели романтические отношения с коллегами, о которых уже никто не помнит

Рoliteka.net вспоминала звездные пары, про союз которых все давно забыли.

Украинская певица Ирина Билык была замужем за хореографом Дмитрием Дикусаром, который участвовал в последнем сезоне шоу «Танцы со звездами». Их роман, кстати, начался тоже на «Танцах», где Дмитрий был партнером Ирины.

50-летняя Дженнифер Лопес, которая в 2020 году оказалась на пике своей карьеры, выступив на Супербоуле, когда-то встречалась с актером Беном Аффлеком. Они даже назначили дату свадьбы, но отменили ее за один день.

Владимир Дантес сегодня счастлив в браке с украинской звездой Надей Дорофеевой. Но мало кто помнит, что во время «Фабрики звезд» артист встречался с певицей Светланой Тарабаровой.

Российская звезда Ольга Бузова сегодня бьет все рекорды популярности, но начинала она с «Дом-2», где долгое время встречалась с Романом Третьяковым. Отметим, что эта пара была одной из любимых среди зрителей.

Мало кто помнит, но Дмитрий Нагиев встречался с ведущей шоу «Давай поженимся» Ларисой Гузеевой.

А вот Ксения Собчак до двух своих браков имела очень бурную личную жизнь. Она встречалась с солистом группы «Динамит» Леонидом Нерушенко. Кроме этого, скандальная телеведущая крутила роман с хореографом Евгением Папунаишвили, партнером по танцам с которым была в шоу.

Напомним, как сейчас выглядит 20-летний сын Ирины Билык: неожиданные фото красавца.

Как сообщала Politeka, Собчак набросилась на Богомолова из-за одного слова на глазах у друзей: «Это какой-то Дом-2».

Также Politeka писала, что Тарабарова устала молчать и рассказала, как на нее напал мужчина: "Было очень больно, никто не помог и...".